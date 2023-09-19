ЕВРАЗ КГОК обновляет оборудование для обогащения руды

Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

ЕВРАЗ Качканарский горно-обогатительный комбинат (ЕВРАЗ КГОК) приобрел четыре высокочастотных грохота, сепараторы мокрого обогащения и грунтовые насосы, чтобы улучшить эффективность технологических процессов обогащения руды и повысить содержание железа в готовой продукции. Сумма инвестиций компании превысила 50 млн руб.Новое оборудование позволяет проводить технологические операции по обогащению руды с эффективностью в два раза выше, чем ранее используемые агрегаты, сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.«Для комбината очень важно постоянно работать над повышением качества продукции. Новое оборудование дает нам возможность производить концентрат, а затем окатыши и агломерат с улучшенными показателями по составу. Обеспечение доменного цеха ЕВРАЗ НТМК качественным железорудным сырьем напрямую влияет на эффективность производства чугуна и результаты дивизиона «Урал» в целом», — отметил исполнительный директор ЕВРАЗ КГОК Александр Принев.Кроме того, предприятие продолжает и программу по приобретению производительной карьерной техники. В 2023 году в карьерах комбината введены в работу новые буровые станки, экскаваторы, самосвалы. Сейчас идет сборка еще одного нового экскаватора с объемом ковша 20 кубических метров.Отметим, что, помимо инвестиций в промышленной сфере, ЕВРАЗ КГОК также направляет средства на реализацию различных экологических и социальных программ в Качканаре.В частности, в сентябре предприятие выделило на проведение экологических акций в Качканаре 1 млн руб. В рамках мероприятия сотрудники комбината и все желающие высадили 750 молодых побегов сосен и кедров на территории детских садов. Также школы и общественные организации обустроили клумбы в центре города.«При поддержке ЕВРАЗа в Качканаре зародилась экологическая традиция. Мы ежегодно высаживаем деревья и взращиваем цветы. Это прекрасная идея — приобщать детей и семьи к благоустройству, украшать город своими руками. За такими делами — будущее», — рассказывал глава Качканарского городского округа Андрей Ярославцев.Как отмечают сотрудники предприятия, озеленение городов — важная часть экологической программы ЕВРАЗа. Цель ежегодных акций компании — сделать воздух чище, а города, где работают предприятия компании, — уютнее и комфортнее для жизни.Помимо этого, летом ЕВРАЗ КГОК направил более 20 млн руб. на приобретение двух современных стоматологических установок для муниципальной детской поликлиники Качканара и обновление городского парка «Строитель».Так, в Качканарской стоматологической поликлинике, где ежегодно проводится до 10 тыс. приемов, устарело и требовало оперативной замены используемое оборудование. Отмечалось, что это единственная в городе больница, которая имеет лицензию на оказание помощи детям. Благодаря приобретению двух современных стоматологических установок сохранится количество обслуживаемых пациентов и повысится качество предоставляемых услуг.В свою очередь, в ходе реконструкции и благоустройства парка «Строитель» в Качканаре было заменено дорожное покрытие, налажено освещение, расставлены скамейки, смонтирована гидравлическая система и установлен современный фонтан. Ранее при участии компании здесь был восстановлен арт-объект «Палатки», символизирующий вклад первостроителей Качканара в развитие комбината и города.