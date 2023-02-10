ЕВРАЗ КГОК направил свыше 50 млн рублей на покупку нового оборудования для обогащения руды

УрБК, Екатеринбург, 10.02.2023. В карьерах ЕВРАЗ КГОК введены в работу два новых высокопроизводительных буровых станка ...26.09.2022 ЕВРАЗ КГОК получил новую технику стоимостью более 850 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 26.09.2022. ЕВРАЗ КГОК получил для работы 11 думпкаров, погрузчик и новый экскаватор с объемом ...07.07.2021 ЕВРАЗ будет использовать новые самосвалы «БелАЗ» при разработке Собственно-Качканарского месторождения
УрБК, Екатеринбург, 07.07.2021. ЕВРАЗ подписал на «Иннопроме» соглашение о сотрудничестве с ОАО «БЕЛАЗ» и ООО ...05.04.2021 ЕВРАЗ КГОК произвел 100 тыс. тонн окатышей для завода в Турции
УрБК, Екатеринбург, 05.04.2021. ЕВРАЗ Качканарский ГОК отгрузил 100 тыс. т окатышей на металлургическое предприятие ...29.07.2016 На ЕВРАЗ КГОКе ввели в эксплуатацию современный сортировочный комплекс агломерата
УрБК, Екатеринбург, 29.07.2016. На Качканарском горно-обогатительном комбинате (КГОК, входит в состав ЕВРАЗа) построили ...