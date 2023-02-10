ЕВРАЗ КГОК направил свыше 50 млн рублей на покупку нового оборудования для обогащения руды

Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

УрБК, Екатеринбург, 19.09.2023. ЕВРАЗ КГОК приобрел четыре высокочастотных грохота, сепараторы мокрого обогащения и грунтовые насосы, чтобы улучшить эффективность технологических процессов обогащения руды и повысить содержание железа в готовой продукции. Сумма инвестиций превысила 50 млн руб.Новое оборудование позволяет проводить технологические операции по обогащению руды с эффективностью в два раза выше, чем ранее используемые агрегаты, сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.«Для комбината очень важно постоянно работать над повышением качества продукции. Новое оборудование дает нам возможность производить концентрат, а затем окатыши и агломерат с улучшенными показателями по составу. Обеспечение доменного цеха ЕВРАЗ НТМК качественным железорудным сырьем напрямую влияет на эффективность производства чугуна и результаты дивизиона «Урал» в целом», — отметил исполнительный директор ЕВРАЗ КГОК Александр Принев.Отметим, что предприятие продолжает и программу по приобретению производительной карьерной техники. В 2023 году в карьерах комбината введены в работу новые буровые станки, экскаваторы, самосвалы. Сейчас идет сборка еще одного нового экскаватора с объемом ковша 20 кубических метров.