Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

Качканарский горно-обогатительный комбинат (КГОК) со дня основания добыл и переработал юбилейную 2,5-миллиардную тонну железной руды. Юбилейная тонна была отбита в результате массового технологического взрыва в главном карьере на горизонте 20 м. Титаномагнетитовая горная порода была отгружена на обогатительный передел, где из нее произвели железорудный концентрат, а затем окатыши и агломерат.Вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов поблагодарил коллектив за производственное достижение и сообщил, что эффективная работа и развитие Качканарского горно-обогатительного комбината имеют важное значение для всего металлургического производства.«Мы ведем постоянную работу по модернизации предприятия и повышению эффективности на всех участках. Сейчас в четырех карьерах предприятия работают современные высокопроизводительные буровые станки, в вывозке породы задействованы 240-тонные самосвалы, обновленный парк железнодорожного транспорта, ведется планомерная замена оборудования на обогатительном переделе, внедряются инструменты цифровой аналитики, модернизируется оборудование подстанций», — отметил Денис Новоженов.Кроме того, на комбинате реализуются инвестиционные проекты «Разработка Собственно-Качканарского месторождения» и «Развитие хвостового хозяйства», а в 2024 году начнут работать буровой станок, экскаватор, четыре самосвала грузоподъемностью 240 т.Добавим, что в прошлом году на ЕВРАЗ КГОК начал работать первый отечественный экскаватор ЭКГ-15 М с объемом ковша 15 кубометров. Он стал третьим устройством подобного типа на комбинате.С помощью этой машины рабочие грузят горную массу в думпкары для доставки на перерабатывающие фабрики. Погрузка одного думпкара выполняется за пять-семь минут и составляет десять ковшей. Вес экскаватора — 725 т, высота — 18 м.Следует отметить, что техника приспособлена к работе в условиях резких перепадов температур — от -40 до +45 градусов Цельсия. Как уточняют специалисты предприятия, для улучшения условий труда в кабине установлены антивибрационное кресло, кондиционер; система, препятствующая попаданию пыли; встроенная система пожаротушения. Все технологические параметры отображаются на дисплее. Также экскаватор оборудован комнатой отдыха с микроволновой печью.Ранее в рамках продолжающегося развития Собственно-Качканарского месторождения (СКМ) титаномагнетитовых руд ЕВРАЗ КГОК начал добычу руды из основного карьера. На реализацию первой очереди месторождения комбинат выделил 6,4 млрд руб.Объем первого рудного блока специалисты оценили в 146 тыс. кубометров на горизонте +640 м, содержание железа в руде составляет около 16%.Месторождение будет отрабатываться одним карьером. На предприятии ожидают, что в 2024 году добыча руды на объекте составит 13 млн т в год.