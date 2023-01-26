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В карьерах ЕВРАЗ КГОК начали работать два новых буровых станка

УрБК, Екатеринбург, 10.02.2023. В карьерах ЕВРАЗ КГОК введены в работу два новых высокопроизводительных буровых станка СБШ 250/270 КП, предназначенных для подготовки скважин для выполнения взрывных работ. На предприятии ожидают поступления еще одного агрегата в июле.

Как сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга, буровые станки отечественного производства предназначены для бурения вертикальных и наклонных скважин на карьерах для последующих взрывных работ и экскавации руды. За 12-часовую смену станок выполняет бурение 90 погонных метров скважин, глубина которых в зависимости от залегания месторождения достигает 17 метров.

В карьерах ЕВРАЗ КГОК начали работать два новых буровых станка

Такая техника соответствует всем современным требованиям по условиям труда и удобству эксплуатации. Кабина машиниста оснащена системой кондиционирования, пылеподавления, антивибрационным креслом, системой видеонаблюдения. Особенность поступивших бурстанков — улучшенная система освещения для работы в ночное время.

«Мы планомерно обновляем парк техники по всей технологической цепочке комбината: от тяговых агрегатов и самосвалов до экскаваторов и буровых станков. Современная высокопроизводительная техника отечественного производства, включая новый станок СБШ 250-270 КП, положительно зарекомендовала себя в карьерах ЕВРАЗ Качканарского ГОКа. Запуск нового оборудования позитивно скажется на объемах и качестве работы: суммарных метров скважин — больше, себестоимость лучше», — отметил на запуске одного из станков в работу вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.

В карьерах ЕВРАЗ КГОК начали работать два новых буровых станка

«В 2023 году на горнотранспортном переделе перед нами стоят амбициозные задачи по объемам бурения — 803 тыс. метров и взрывам горной массы — более 25 млн кубометров. Новые буровые станки позволят нам справиться с этой задачей», — подчеркнул исполнительный директор ЕВРАЗ КГОК Александр Принев.

Ведение буровзрывных работ в карьерах на новых станках осуществляет предприятие-партнер ЕВРАЗ КГОК — организация АВТ «Урал». Также в 2023 году на комбинате планируется запустить в работу четыре новых самосвала «БелАЗ» грузоподъемностью 240 т, два экскаватора с объемами ковша 15 и 20 кубометров.

Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

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