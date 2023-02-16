ГОКу обновили парк техники

За 2022 год ЕВРАЗ выделил Качканарскому ГОКу 2,8 млрд руб. на приобретение новой техники. На эти средства были закуплены семь самосвалов «БелАЗ» грузоподъемностью 240 т, два тяговых агрегата НП-1 и думпкары для перевозки руды из карьеров, три экскаватора грузоподъемностью ковша 12 и 15 кубометров, а также два буровых станка СБШ 250/270 КП. Кроме того, парк предприятия пополнился двумя фронтальными погрузчиками, новыми кабинами для кранов, восемью единицами вспомогательной техники, автобусом и мостовым краном.







«В 2022 году, несмотря на рост цен, мы смогли закупить рекордное количество агрегатов для Качканарского ГОКа. В 2023 году обновление техники продолжится. Мы закупим дробилки для фабрик, приобретем еще один экскаватор с объемом ковша 20 кубометров», — рассказал вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.



Два новых высокопроизводительных буровых станка СБШ 250/270 КП были введены в работу в карьерах ЕВРАЗ КГОК уже в прошлом году, еще один агрегат будет запущен в эксплуатацию через полгода.







Буровые станки отечественного производства предназначены для бурения вертикальных и наклонных скважин на карьерах для последующих взрывных работ и экскавации руды. За 12-часовую смену станок выполняет бурение 90 п. м скважин, глубина которых в зависимости от залегания месторождения достигает 17 м.



Такая техника соответствует всем современным требованиям по условиям труда и удобству эксплуатации. Кабина машиниста оснащена системой кондиционирования, пылеподавления, антивибрационным креслом, системой видеонаблюдения. Особенность поступивших бурстанков — улучшенная система освещения для работы в ночное время.







«Мы планомерно обновляем парк техники по всей технологической цепочке комбината: от тяговых агрегатов и самосвалов до экскаваторов и буровых станков. Современная высокопроизводительная техника отечественного производства, включая новый станок СБШ 250-270 КП, положительно зарекомендовала себя в карьерах ЕВРАЗ Качканарского ГОКа. Запуск нового оборудования позитивно скажется на объемах и качестве работы», — подчеркивает Денис Новоженов.



Также в прошлом году ЕВРАЗ закупил два новых тяговых агрегата НП-1 для транспортировки горной массы из карьеров Качканарского ГОКа. Локомотивы будут перевозить руду с Собственно-Качканарского месторождения, Главного, Северного и Западного карьеров на дробильный комплекс комбината, сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.







Локомотивы НП-1 были сконструированы при участии специалистов ЕВРАЗ КГОК и уже зарекомендовали себя при работе в глубоких карьерах со сложным рельефом. Каждый агрегат имеет четыре системы торможения, что повышает безопасность управления.



Длина каждого локомотива составляет 65 м, вес — 360 т. Мощность одного тягового агрегата позволяет перевозить 2 тыс. т руды. Комфорт машиниста и обслуживающего персонала локомотивов обеспечивают системы кондиционирования и терморегуляции, поддерживающие оптимальную температуру в кабине.







Стоит добавить, что на сегодняшний день на ЕВРАЗ КГОК эксплуатируется 27 локомотивов НП-1. Производительность каждого состава — электровоза и 11 думпкаров — составляет порядка 8 тыс. т горной массы в сутки.



Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа