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Сегодня, 10:30

ЕВРАЗ КГОК обновляет парк техники

На Северном карьере ЕВРАЗ КГОК введен в эксплуатацию новый экскаватор ЭКГ-12 отечественного производства. Это уже третий экскаватор, запущенный в работу за последние два года. Новая техника позволит увеличить производительность труда и улучшить условия работы сотрудников, сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.

«Машина способна осуществлять погрузку горной массы в думпкары для доставки на перерабатывающие фабрики в условиях резких перепадов температур — от минус 40 до плюс 45 градусов Цельсия. В кабине экскаватора установлены антивибрационное кресло, кондиционер, системы пылеулавливания и пожаротушения. Все технологические параметры отображаются на дисплее», — говорится в сообщении.

В церемонии запуска экскаватора участвовали вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов, исполнительный директор ЕВРАЗ КГОК Дмитрий Рыбакин, директор по стратегии и развитию «УЗТМ-Картэкс» Евгений Раков. Также в мероприятии приняли участие будущие горняки — студенты Качканарского горно-промышленного колледжа.

Отметим, что ЕВРАЗ за последние два года вложил в обновление техники на Качканарском ГОКе более 6,4 млрд руб.

Для предприятия закупили 15 самосвалов грузоподъемностью 240 т для перевозки руды. Все машины собраны на площадке комбината и уже введены в работу. В настоящее время предприятие активно использует более 25 таких самосвалов. Также ЕВРАЗ купил три экскаватора с объемами ковшей 20, 15 и 12 куб. м. Они помогут в проведении работ в карьере.

ЕВРАЗ КГОК обновляет парк техники

Кроме того, для доставки горной массы на перерабатывающие фабрики введен в работу локомотив НП-1. Он состоит из трех секций: электровоза управления и двух моторных думпкаров. Такой состав хорошо подходит для работы в глубоких карьерах с сложным рельефом. Один тяговый агрегат способен вывозить из карьера состав массой более 1,7 тыс. т. Локомотив оснащен четырьмя системами торможения, что значительно повышает безопасность управления.

Денис Новоженов отметил, что в этом году для ЕВРАЗ КГОК планируется закупить еще один тяговый агрегат, буровой станок, а также оборудование для фабричного комплекса.

Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа
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