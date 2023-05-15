На ЕВРАЗ КГОК начал работать первый отечественный экскаватор с объемом ковша 15 кубометров

УрБК, Екатеринбург, 15.05.2023. На Собственно-Качканарском месторождении ЕВРАЗ КГОК ввели в эксплуатацию отечественный экскаватор ЭКГ-15 М с объемом ковша 15 кубометров. Это третий экскаватор подобного типа на комбинате, ранее приобреталась техника с объемом ковша 12 кубометров.
Как сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» холдинга, машина будет осуществлять погрузку горной массы в думпкары для доставки на перерабатывающие фабрики. Погрузка одного думпкара выполняется за пять-семь минут и составляет десять ковшей. Вес экскаватора — 725 т, высота — 18 м.
Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа
Техника приспособлена к работе в условиях резких перепадов температур — от -40 до +45 градусов Цельсия. Как уточняют специалисты предприятия, для улучшения условий труда в кабине установлены антивибрационное кресло, кондиционер; система, препятствующая попаданию пыли; встроенная система пожаротушения. Все технологические параметры отображаются на дисплее. Также экскаватор оборудован комнатой отдыха с микроволновой печью.
«Мы продолжаем развивать Собственно-Качканарское месторождение титаномагнетитовых руд. В мае на комбинат поступят два 240-тонных БелАЗа, а к концу года ожидаем экскаватор с объемом ковша 20 кубометров. СКМ с запасами более 6 млрд тонн руды обеспечит стабильную работу ЕВРАЗ КГОКа на ближайшие 100 лет», — сказал на церемонии запуска новой техники вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.
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