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В Северном карьере ЕВРАЗ КГОК ввели в эксплуатацию новый экскаватор ЭКГ-12

УрБК, Екатеринбург, 05.03.2025. В Северном карьере ЕВРАЗ КГОК успешно введен в эксплуатацию новый экскаватор ЭКГ-12 российского производства. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.

В Северном карьере ЕВРАЗ КГОК ввели в эксплуатацию новый экскаватор ЭКГ-12

Это третий новый экскаватор, введенный в работу за последние два года. Обновленная техника повысит производительность труда и улучшит условия работы сотрудников.

«Машина способна осуществлять погрузку горной массы в думпкары для доставки на перерабатывающие фабрики в условиях резких перепадов температур — от минус 40 до плюс 45 градусов Цельсия. В кабине экскаватора установлены антивибрационное кресло, кондиционер, системы пылеулавливания и пожаротушения. Все технологические параметры отображаются на дисплее», — говорится в сообщении.

В церемонии запуска экскаватора участвовали вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов, исполнительный директор ЕВРАЗ КГОК Дмитрий Рыбакин, директор по стратегии и развитию «УЗТМ-Картэкс» Евгений Раков. Также в мероприятии приняли участие будущие горняки — студенты Качканарского горно-промышленного колледжа.

«За два последних года ЕВРАЗ вложил в приобретение техники для Качканарского ГОКа 6,4 млрд руб. Помимо экскаваторов мы закупили 15 самосвалов грузоподъемностью 240 т, дробильное оборудование. В этом году мы планируем приобрести еще один тяговый агрегат, буровой станок, а также оборудование для фабричного комплекса», — отметил Д. Новоженов.

Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа
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