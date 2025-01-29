В Северном карьере ЕВРАЗ КГОК ввели в эксплуатацию новый экскаватор ЭКГ-12

УрБК, Екатеринбург, 29.01.2025. ЕВРАЗ за последние два года вложил в обновление техники на Качканарском ГОКе более 6,4 ...15.05.2023 На ЕВРАЗ КГОК начал работать первый отечественный экскаватор с объемом ковша 15 кубометров
УрБК, Екатеринбург, 15.05.2023. На Собственно-Качканарском месторождении ЕВРАЗ КГОК ввели в эксплуатацию отечественный ...21.11.2022 На ЕВРАЗ КГОК для повышения эффективности горных работ ввели в эксплуатацию новый экскаватор ЭКГ-12К
УрБК, Екатеринбург, 21.11.2022. На главном карьере ЕВРАЗ КГОК начал применяться экскаватор с объемом ковша 12 ...23.06.2020 ЕВРАЗ КГОК закупил экскаватор с крупным ковшом
Такая техника впервые в РФ будет задействована на добыче железной руды ...17.06.2020 ЕВРАЗ КГОК закупил импортный экскаватор с объемом ковша 20 кубометров
УрБК, Екатеринбург, 17.06.2020. На Северном карьере ЕВРАЗ Качканарского ГОКа запустили в работу экскаватор Р&Н (входит ...