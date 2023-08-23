Инвестиции ЕВРАЗа оправдались

Министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков посетил ЕВРАЗ КГОК и высоко оценил реализацию приоритетного инвестиционного проекта «Разработка Собственно-Качканарского месторождения» (СКМ).
Подготовка к первому этапу проекта разработки титаномагнетитовых руд с содержанием ванадия началась
в 2019 году: здесь велась подготовка к добыче руды, строились автомобильные и железные дороги, линии электропередач, два рудоперегрузочных пункта и система водоотведения. На реализацию первой очереди развития СКМ ЕВРАЗ направил более 6,5 млрд руб. Непосредственно разработка месторождения началась в ноябре 2020 года.
«Укрепление ресурсной и технологической базы долгосрочного развития промышленного сектора — в числе ключевых приоритетов государственной политики региона. Проект ЕВРАЗ КГОК по развитию СКМ имеет стратегическое значение для социально-экономического развития нашего региона, поэтому ему присвоен статус приоритетного инвестиционного проекта, что позволяет пользоваться налоговыми преференциями», — сказал Вадим Третьяков.
В июле 2021 года на полях ИННОПРОМа ЕВРАЗ подписал
соглашение о сотрудничестве с ОАО «БЕЛАЗ» и ООО «БелТрансЛогистик». Компании договорились о поставке высококачественных новых 240-тонных самосвалов, которые будут использоваться для разработки СКМ.
«Всего в 2019–2021 годах ЕВРАЗ КГОК приобрел девять новых БЕЛАЗ-75313 грузоподъемностью 240 т. Для нас важен переход на автосамосвалы повышенной грузоподъемности. Мы продолжим обновлять парк карьерной техники, в рамках стратегического развития и освоения Собственно-Качканарского месторождения рассматриваем и более высокотоннажную технику», — отметил исполнительный директор ЕВРАЗ КГОК Александр Принев.
В январе 2023 года ЕВРАЗ закупил два новых тяговых агрегата НП-1 для транспортировки горной массы из карьеров СКМ на дробильный комплекс комбината. Локомотивы НП-1 были сконструированы при участии специалистов ЕВРАЗ КГОК и уже зарекомендовали себя при работе в глубоких карьерах со сложным рельефом.
В мае этого года здесь ввели в эксплуатацию отечественный экскаватор ЭКГ-15 М с объемом ковша 15 кубометров. Это третий экскаватор подобного типа на комбинате, ранее приобреталась техника с объемом ковша 12 кубометров. Машина будет осуществлять погрузку горной массы в думпкары для доставки на перерабатывающие фабрики. Погрузка одного думпкара выполняется за пять-семь минут и составляет 10 ковшей. Вес экскаватора — 725 т, высота — 18 м. До конца 2023 года для работы на новом месторождении поступит еще один 20-кубовый экскаватор.
На сегодняшний день разработка СКМ идет с опережением графика. Месторождение отрабатывается одним карьером. Ожидается, что к 2024 году добыча руды из карьера составит 13 млн т в год. При разработке СКМ дополнительно созданы около 100 рабочих мест.
«Реализация первой очереди проекта позволит сохранить добычу руды на ЕВРАЗ КГОКе на уровне 59 млн т в год, причем к 2024 году 22% всего объема руды, добытой на предприятии, будет обеспечивать СКМ. Это гарантирует стабильную работу другому крупному промышленному предприятию региона — ЕВРАЗ НТМК», — отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.
СКМ расположено на склонах горы Качканар, в 5 км от Гусевогорского месторождения. Общая длина карьера СКМ — 6 км, ширина — до 4 км, высота залегания пород — от 220 до 630 м. Запасы железных титаномагнетитовых руд, по предварительной оценке, составляют 6,87 млрд т, среднее содержание железа — 16,6 %. Исходя из потребности предприятия в 60 млн т в год, запасов сырья хватит более чем на 100 лет.
Добыча руды из Гусевогорского месторождения, которое близко к истощению, сократится и к 2030 году составит менее 40 млн т ежегодно. Ориентировочно с 2060 года СКМ будет выступать единственным источником обеспечения рудой для ЕВРАЗ КГОК.Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа