Инвестиции ЕВРАЗа оправдались

УрБК, Екатеринбург, 23.08.2023. Министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков посетил ЕВРАЗ КГОК и ...

УрБК, Екатеринбург, 15.05.2023. На Собственно-Качканарском месторождении ЕВРАЗ КГОК ввели в эксплуатацию отечественный ...

На ЕВРАЗ КГОК начал работать первый отечественный экскаватор с объемом ковша 15 кубометров

ЕВРАЗ будет использовать новые самосвалы «БелАЗ» при разработке Собственно-Качканарского месторождения

УрБК, Екатеринбург, 07.07.2021. ЕВРАЗ подписал на «Иннопроме» соглашение о сотрудничестве с ОАО «БЕЛАЗ» и ООО ...