УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 17:22

Свердловский министр инвестиций оценил инвестпроект ЕВРАЗа по разработке Собственно-Качканарского месторождения

УрБК, Екатеринбург, 23.08.2023. Министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков посетил ЕВРАЗ КГОК и высоко оценил реализацию приоритетного инвестиционного проекта «Разработка Собственно-Качканарского месторождения» (СКМ).

Свердловский министр инвестиций оценил инвестпроект ЕВРАЗа по разработке Собственно-Качканарского месторождения
Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

Как сообщает пресс-служба горно-металлургического холдинга, разработку нового месторождения ЕВРАЗ Качканарский ГОК начал в ноябре 2020 года. С 2019 года на территории велась подготовка к добыче руды: строились автомобильные и железные дороги, линии электропередач, два рудоперегрузочных пункта, система водоотведения. Сегодня в горных работах задействована высокоэффективная техника: самосвалы грузоподъемностью 240 т, экскаваторы с объемами ковша 15 и 20 кубометров, погрузчик грузоподъемностью 18 кубометров. До конца 2023 года для работы на новом месторождении поступит еще один 20-кубовый экскаватор.

«Укрепление ресурсной и технологической базы долгосрочного развития промышленного сектора — в числе ключевых приоритетов государственной политики региона. Проект ЕВРАЗ Качканарского горно-обогатительного комбината по развитию Собственно-Качканарского месторождения имеет стратегическое значение для социально-экономического развития нашего региона, поэтому ему присвоен статус приоритетного инвестиционного проекта, что позволяет пользоваться налоговыми преференциями», — сообщил Вадим Третьяков.

По словам и. о. исполнительного директора ЕВРАЗ КГОК Захара Павлова, разработка Собственно-Качканарского месторождения — один из приоритетных проектов ЕВРАЗа, которому уделяется особое внимание. Благодаря СКМ стабильно поддерживается необходимый объем добычи руды и обеспечиваются железорудным сырьем домны ЕВРАЗ НТМК.

Уточняется, что на реализацию первой очереди развития Собственно-Качканарского месторождения ЕВРАЗ направил более 6,5 млрд рублей. Месторождение отрабатывается одним карьером. Ожидается, что к 2024 году добыча руды из карьера составит 13 млн т в год. При разработке СКМ дополнительно созданы около 100 рабочих мест.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
04.04.2022 ЕВРАЗ направил 6,4 млрд рублей на реализацию первой очереди развития Собственно-Качканарского месторождения

УрБК, Екатеринбург, 04.04.2022. В рамках продолжающегося развития Собственно-Качканарского месторождения ...

07.07.2021 ЕВРАЗ будет использовать новые самосвалы «БелАЗ» при разработке Собственно-Качканарского месторождения

УрБК, Екатеринбург, 07.07.2021. ЕВРАЗ подписал на «Иннопроме» соглашение о сотрудничестве с ОАО «БЕЛАЗ» и ООО ...

28.09.2020 На реализацию первой очереди развития Собственно-Качканарского месторождения ЕВРАЗ направит 6,4 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 28.09.2020. ЕВРАЗ приступил к горным работам на Собственно-Качканарском месторождении (СКМ) ...

28.05.2019 Столетний запас руды

ЕВРАЗ приступил к реализации разработки Собственно-Качканарского месторождения ...

28.05.2019 ЕВРАЗ начал разработку Собственно-Качканарского месторождения

УрБК, Екатеринбург, 28.05.2019. ЕВРАЗ начал реализацию первого этапа проекта разработки Собственно-Качканарского ...

Популярные новости
03.08.2023В Екатеринбурге закрыто движение троллейбусов из-за затопления на улице Щербакова28.07.2023Ставки по вкладам в российских банках выросли до 6,9-7,84%11.08.2023В Екатеринбурге 15 августа на площади 1905 года саксофонист Игорь Бутман даст бесплатный концерт для всех горожан01.08.2023В России с 1 августа повысился размер утилизационного сбора для автомобильного транспорта31.07.2023В Свердловской области 1 августа ожидаются грозы, сильные дожди и ветер до 17 м/с
Архив новостей
Август 2023 (574)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18