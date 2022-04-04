Свердловский министр инвестиций оценил инвестпроект ЕВРАЗа по разработке Собственно-Качканарского месторождения

Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

УрБК, Екатеринбург, 23.08.2023. Министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков посетил ЕВРАЗ КГОК и высоко оценил реализацию приоритетного инвестиционного проекта «Разработка Собственно-Качканарского месторождения» (СКМ).Как сообщает пресс-служба горно-металлургического холдинга, разработку нового месторождения ЕВРАЗ Качканарский ГОК начал в ноябре 2020 года. С 2019 года на территории велась подготовка к добыче руды: строились автомобильные и железные дороги, линии электропередач, два рудоперегрузочных пункта, система водоотведения. Сегодня в горных работах задействована высокоэффективная техника: самосвалы грузоподъемностью 240 т, экскаваторы с объемами ковша 15 и 20 кубометров, погрузчик грузоподъемностью 18 кубометров. До конца 2023 года для работы на новом месторождении поступит еще один 20-кубовый экскаватор.«Укрепление ресурсной и технологической базы долгосрочного развития промышленного сектора — в числе ключевых приоритетов государственной политики региона. Проект ЕВРАЗ Качканарского горно-обогатительного комбината по развитию Собственно-Качканарского месторождения имеет стратегическое значение для социально-экономического развития нашего региона, поэтому ему присвоен статус приоритетного инвестиционного проекта, что позволяет пользоваться налоговыми преференциями», — сообщил Вадим Третьяков.По словам и. о. исполнительного директора ЕВРАЗ КГОК Захара Павлова, разработка Собственно-Качканарского месторождения — один из приоритетных проектов ЕВРАЗа, которому уделяется особое внимание. Благодаря СКМ стабильно поддерживается необходимый объем добычи руды и обеспечиваются железорудным сырьем домны ЕВРАЗ НТМК.Уточняется, что на реализацию первой очереди развития Собственно-Качканарского месторождения ЕВРАЗ направил более 6,5 млрд рублей. Месторождение отрабатывается одним карьером. Ожидается, что к 2024 году добыча руды из карьера составит 13 млн т в год. При разработке СКМ дополнительно созданы около 100 рабочих мест.