Горняки ЕВРАЗ КГОК добыли 50 млн тонн руды на Собственно-Качканарском месторождении

УрБК, Екатеринбург, 07.02.2024. Качканарский горно-обогатительный комбинат (КГОК) со дня основания добыл и переработал ...23.08.2023 Свердловский министр инвестиций оценил инвестпроект ЕВРАЗа по разработке Собственно-Качканарского месторождения
УрБК, Екатеринбург, 23.08.2023. Министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков посетил ЕВРАЗ КГОК и ...04.04.2022 ЕВРАЗ направил 6,4 млрд рублей на реализацию первой очереди развития Собственно-Качканарского месторождения
УрБК, Екатеринбург, 04.04.2022. В рамках продолжающегося развития Собственно-Качканарского месторождения ...07.07.2021 ЕВРАЗ будет использовать новые самосвалы «БелАЗ» при разработке Собственно-Качканарского месторождения
УрБК, Екатеринбург, 07.07.2021. ЕВРАЗ подписал на «Иннопроме» соглашение о сотрудничестве с ОАО «БЕЛАЗ» и ООО ...26.11.2020 ЕВРАЗ КГОК взорвал первый рудный блок на Собственно-Качканарском месторождении
УрБК, Екатеринбург, 26.11.2020. ЕВРАЗ КГОК произвел первый взрыв рудного блока на новом Собственно-Качканарском ...