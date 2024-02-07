Горняки ЕВРАЗ КГОК добыли 50 млн тонн руды на Собственно-Качканарском месторождении

Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

УрБК, Екатеринбург, 18.07.2025. Горняки ЕВРАЗ КГОК в канун Дня металлурга отгрузили на переработку 50-миллионную тонну руды на Собственно-Качканарском месторождении, сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.В мероприятии приняли участие вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов, глава Качканарского округа Андрей Ярославцев, депутат Законодательного Собрания Свердловской области Сергей Никонов, председатель профсоюзного комитета ЕВРАЗ КГОК Сергей Курганов.«Сегодня СКМ обеспечивает треть всего объема руды, который перерабатывает комбинат. 50 млн т — это очень серьезное достижение трудового коллектива, к которому мы шли пять лет!», — отметил Денис Новоженов.«Собственно-Качканарское месторождение — стратегический проект для Свердловской области. Его разработка и освоение дали толчок для развития не только ЕВРАЗ КГОК, но и всего города. Здесь, в качканарской руде, начинается сталь, из которой металлурги ЕВРАЗ НТМК производят востребованные на рынке колеса, балку и другой металлопрокат», — отметил Андрей Ярославцев.Юбилейная тонна была отбита на горизонте +655 метров, подготовка к добыче велась в течение трех недель. Запасы руды СКМ превышают 6,8 млрд т, содержание железа — более 16%. На реализацию первой очереди развития проекта ЕВРАЗ направил 6,4 млрд руб., было создано 135 рабочих мест.