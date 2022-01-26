В Качканаре при поддержке ЕВРАЗа состоялся Форум рабочей молодежи

Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

УрБК, Екатеринбург, 17.07.2025. В Качканаре при поддержке ЕВРАЗа прошел Форум рабочей молодежи, который собрал более 500 молодых специалистов промышленных предприятий Свердловской области. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.Собравшихся поприветствовали врио губернатора Свердловской области Денис Паслер, вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов, глава Качканарского округа Андрей Ярославцев.«Форум — это точка сборки, место рождения новых идей, поиска лучших решений для качественного роста уральских компаний. Знания, опыт, идеи и вдохновение, полученные здесь, позволят вам совершенствовать корпоративную культуру, повышать уровень вовлеченности сотрудников в производственные процессы и коммуникации, формировать комфортный микроклимат в организациях», — сказал Д. Паслер.«ЕВРАЗ совместно с правительством Свердловской области и администрацией города строит спортивные и образовательные учреждения, содействует обновлению медицинской инфраструктуры, делает Качканар привлекательным для молодых профессионалов. Уверен, объединив усилия власти и ответственного бизнеса, можно преобразить любой город, создавая комфортную и перспективную среду для молодежи», — отметил Д. Новоженов.В рамках форума специалисты ЕВРАЗ КГОК провели мастер-класс «Связь поколений», где поделились опытом компании в развитии наставничества. Одним из объектов посещения Дениса Паслера стал Центр профессиональных компетенций, созданный на базе Качканарского горно-промышленного колледжа при поддержке ЕВРАЗа и правительства области. В Центре работают мастерские «Сварочные технологии», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Обогащение полезных ископаемых», «Электромонтаж». Врио губернатора Свердловской области оценил уникальные тренажеры для обучения студентов: кабины КАМАЗА, БЕЛАЗА, экскаватора, локомотива. Подобные тренажеры — единственные в Свердловской области.В завершении поездки Денис Паслер, Андрей Ярославцев и Денис Новоженов обсудили планы по социально-экономическому развитию округа. Позже, на концерте, который был посвящен не только Форуму молодежи, но и Дню металлурга, Денис Паслер наградил 10 лучших работников ЕВРАЗ Качканарского ГОКа почетными грамотами и благодарственными письмами.