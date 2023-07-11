УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 11:42

ЕВРАЗ направил 740 млн рублей на строительство Ледового дворца и оборудование Центра профессиональных компетенций в Качканаре

УрБК, Екатеринбург, 07.03.2024. ЕВРАЗ направил 740 млн руб. на строительство нового Ледового дворца и закупку оборудования для Центра профессиональных компетенций в Качканаре. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ходе рабочего визита посетил оба объекта, сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.

ЕВРАЗ направил 740 млн рублей на строительство Ледового дворца и оборудование Центра профессиональных компетенций в Качканаре

Вместе с губернатором Евгением Куйвашевым в церемонии открытия ледового дворца ЕВРАЗ Арена «Кристалл» приняли участие глава Качканарского городского округа Андрей Ярославцев, вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов и хоккеист Павел Дацюк.

ЕВРАЗ Арена «Кристалл» был построен в 11-м микрорайоне Качканара. На ледовой площадке можно не только профессионально играть в хоккей, но и заниматься фигурным катанием и проводить досуг. Одновременно кататься на льду могут до 50 человек, вместимость трибун — более 250 человек. До конца 2024 года в «Кристалле» начнут работу группы занятий общефизической подготовкой. Кроме того, в ближайшее время будут получены лицензии для спортивных секций по хоккею и фигурному катанию.

Центр профессиональных компетенций, который также посетил Евгений Куйвашев, был создан на базе Качканарского горнопромышленного колледжа. Выпускники местных школ и образовательных учреждений близлежащих городов будут обучаться здесь сварочному делу, автомеханике, обогащению полезных ископаемых, электромонтажу, технической эксплуатации подвижного состава железных дорог и промышленной автоматике.

Благодаря финансовой поддержке ЕВРАЗа в здании Центра был проведен капитальный ремонт: заменены кровля и полы, окрашены стены и потолки, установлены новые двери и оконные блоки, обновлены системы электроснабжения, отопления и вентиляции. Также здесь был установлен единственный в Свердловской области тренажер вождения на грузовых автомобилях.

ЕВРАЗ направил 740 млн рублей на строительство Ледового дворца и оборудование Центра профессиональных компетенций в Качканаре

«Создание Центра профессиональных компетенций имеет стратегическое значение для развития города, комбината и всей отрасли. Здесь молодые ребята из Качканара и близлежащих территорий получат знания и навыки, соответствующие запросу рынка. И мы с радостью предложим выпускникам построить карьеру на наших предприятиях», — отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.

Отметим, что социальные объекты в Качканаре были созданы в рамках трехстороннего соглашения между свердловским правительством, администрацией городского округа и ЕВРАЗом.

Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
11.07.2023 ЕВРАЗ заключил четырехстороннее соглашение о развитии инфраструктуры Нижнего Тагила и Качканара

УрБК, Екатеринбург, 11.07.2023. ЕВРАЗ заключил четырехстороннее соглашение о сотрудничестве с правительством ...

26.01.2022 В Качканаре при поддержке ЕВРАЗа стартовало строительство Ледового Дворца спорта

УрБК, Екатеринбург, 26.01.2022. В Качканаре дан старт строительству Ледового Дворца спорта. Объект будет возведен в ...

24.06.2021 ЕВРАЗ развивает инфраструктуру уральских городов

Холдинг направит на благоустройство и обновление коммунальных сетей Нижней Туры более 100 млн рублей ...

26.05.2021 ЕВРАЗ дополнительно направит на развитие Качканара 750 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 26.05.2021. ЕВРАЗ, правительство Свердловской области и администрация Качканарского городского ...

29.11.2019 В Качканаре торжественно открыли спортивный комплекс ЕВРАЗ Арена «Олимп» и лыжероллерную трассу

УрБК, Екатеринбург, 29.11.2019. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, вице-президент ЕВРАЗа, руководитель ...

Популярные новости
04.03.2024В «Эксперт РА» спрогнозировали в 2024 году уход с российского рынка 15 банков16.02.2024На всероссийском фестивале короткометражного кино неформальный гимн Екатеринбурга получил награду в двух номинациях09.02.2024Суд признал сына владельца компании «ФОРЭС» банкротом09.02.2024Музейная афиша08.02.2024Цифровизация металлургии
Архив новостей
Март 2024 (164)
Февраль 2024 (666)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (654)
Ноябрь 2023 (701)
Октябрь 2023 (734)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18