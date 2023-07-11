ЕВРАЗ направил 740 млн рублей на строительство Ледового дворца и оборудование Центра профессиональных компетенций в Качканаре

Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

УрБК, Екатеринбург, 07.03.2024. ЕВРАЗ направил 740 млн руб. на строительство нового Ледового дворца и закупку оборудования для Центра профессиональных компетенций в Качканаре. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ходе рабочего визита посетил оба объекта, сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.Вместе с губернатором Евгением Куйвашевым в церемонии открытия ледового дворца ЕВРАЗ Арена «Кристалл» приняли участие глава Качканарского городского округа Андрей Ярославцев, вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов и хоккеист Павел Дацюк.ЕВРАЗ Арена «Кристалл» был построен в 11-м микрорайоне Качканара. На ледовой площадке можно не только профессионально играть в хоккей, но и заниматься фигурным катанием и проводить досуг. Одновременно кататься на льду могут до 50 человек, вместимость трибун — более 250 человек. До конца 2024 года в «Кристалле» начнут работу группы занятий общефизической подготовкой. Кроме того, в ближайшее время будут получены лицензии для спортивных секций по хоккею и фигурному катанию.Центр профессиональных компетенций, который также посетил Евгений Куйвашев, был создан на базе Качканарского горнопромышленного колледжа. Выпускники местных школ и образовательных учреждений близлежащих городов будут обучаться здесь сварочному делу, автомеханике, обогащению полезных ископаемых, электромонтажу, технической эксплуатации подвижного состава железных дорог и промышленной автоматике.Благодаря финансовой поддержке ЕВРАЗа в здании Центра был проведен капитальный ремонт: заменены кровля и полы, окрашены стены и потолки, установлены новые двери и оконные блоки, обновлены системы электроснабжения, отопления и вентиляции. Также здесь был установлен единственный в Свердловской области тренажер вождения на грузовых автомобилях.«Создание Центра профессиональных компетенций имеет стратегическое значение для развития города, комбината и всей отрасли. Здесь молодые ребята из Качканара и близлежащих территорий получат знания и навыки, соответствующие запросу рынка. И мы с радостью предложим выпускникам построить карьеру на наших предприятиях», — отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.Отметим, что социальные объекты в Качканаре были созданы в рамках трехстороннего соглашения между свердловским правительством, администрацией городского округа и ЕВРАЗом.