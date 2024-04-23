Техника на миллиарды

ЕВРАЗ направил около 2,2 млрд руб. на обновление парка техники для Качканарского ГОКа. Всего для работы в карьеры было приобретено шесть единиц спецтранспорта. К работе уже приступили четыре самосвала грузоподъемностью 240 т и экскаватор с объемом ковша 20 кубометров. Также до конца года на комбинат поступит экскаватор с ковшом вместимостью 12 кубометров.
Новый экскаватор ЭКГ-20КМ с объемом ковша 20 кубометров предназначен для работы в Главном карьере в связке с новыми самосвалами. Вся горная техника оснащена цифровой системой диспетчеризации, что обеспечивает контроль качества руды для отгрузки на фабрики.
Кроме того, новые машины оснащены различными приспособлениями, которые делают более комфортной работу их операторов. Машинист экскаватора и водители самосвалов работают в специальных антивибрационных креслах. В кабинах также предусмотрены система отопления, кондиционирования и очищения воздуха от пыли и газов, подогрев стекол, улучшенный обзор рабочей зоны. В экскаваторе для приема пищи имеется отсек, оснащенный бытовыми приборами. Для безопасности экипажа установлена многоблочная система пожаротушения.
«На предприятиях ЕВРАЗа ведется постоянная работа по повышению производительности. Переход на более мощную технику позволяет нам выполнять одни и те же объемы производства с меньшим количеством машин и сотрудников. При этом наши работники переходят на более удобное и современное оборудование и технику», — рассказал вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.
Добавим, что в прошлом году на ЕВРАЗ КГОК начал
работать первый отечественный экскаватор ЭКГ-15М с объемом ковша 15 кубометров. Он стал третьим устройством подобного типа на комбинате. С помощью этой машины рабочие грузят горную массу в думпкары для доставки на перерабатывающие фабрики. Погрузка одного думпкара выполняется за пять-семь минут и составляет десять ковшей. Вес экскаватора — 725 т, высота — 18 м.
Следует отметить, что техника приспособлена к работе в условиях резких перепадов температур — от минус 40 до плюс 45 градусов. Как уточняют специалисты предприятия, для улучшения условий труда в кабине установлены антивибрационное кресло, кондиционер, система, препятствующая попаданию пыли, и встроенная система пожаротушения. Все технологические параметры отображаются на дисплее. Также экскаватор оборудован комнатой отдыха с микроволновой печью.
Всего же с 2018 года для работ на ЕВРАЗ КГОК было закуплено семь новых экскаваторов с разным объемом ковша и 20 самосвалов грузоподъемностью 240 т.
Продолжается планомерное обновление автопарка и на другом предприятии группы компаний — ЕВРАЗ ЗСМК. В апреле на комбинат поступило девять единиц новой техники. В закупку транспорта было вложено 200 млн руб. Новые самосвалы, погрузчик и автобусы позволят повысить эффективность перевозок на комбинате.
«Масштабное обновление парка входит в транспортную стратегию предприятия, реализация которой принесла за три года ощутимый результат. Новая техника экономичная, соответствует современным нормам безопасности и требованиям экологии. Это позволяет снизить расход топлива, увеличить коэффициент технической загрузки транспорта и эффективность перевозок», — отметила директор по транспорту и логистике ЕВРАЗ ЗСМК Наталья Иванова.
Так, пять из девяти самосвалов будут осуществлять технологические перевозки на коксохимическом производстве. Новая техника оснащена экономичными двигателями, просторными кабинами для комфорта водителей и кузовом грузоподъемностью 25 т. Специально для загрузки кокса в вагоны на комбинате закупили фронтальный погрузчик с удлиненной стрелой и ковшом объемом 5 кубометров.
Новые комфортабельные автобусы будут доставлять сотрудников на комбинат из отдаленных районов Новокузнецка — Куйбышевского и Орджоникидзевского, что улучшит инфраструктуру корпоративного транспорта.
В ближайшее время на ЕВРАЗ ЗСМК поступит еще три бульдозера, что укрепит парк специализированной техники и повысит производственные мощности комбината.Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа