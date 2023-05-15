ЕВРАЗ инвестировал в обновление парка горной техники на Качканарском ГОКе 2,2 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 15.05.2023. На Собственно-Качканарском месторождении ЕВРАЗ КГОК ввели в эксплуатацию отечественный ...26.09.2022 ЕВРАЗ КГОК получил новую технику стоимостью более 850 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 26.09.2022. ЕВРАЗ КГОК получил для работы 11 думпкаров, погрузчик и новый экскаватор с объемом ...28.07.2021 ЕВРАЗ обновил на Качканарском ГОКе парк спецтехники для карьерных работ
УрБК, Екатеринбург, 28.07.2021. На Качканарском ГОКе ЕВРАЗа обновлен парк спецтехники для работ на карьерах, сообщает ...17.06.2020 ЕВРАЗ КГОК закупил импортный экскаватор с объемом ковша 20 кубометров
УрБК, Екатеринбург, 17.06.2020. На Северном карьере ЕВРАЗ Качканарского ГОКа запустили в работу экскаватор Р&Н (входит ...21.05.2020 ЕВРАЗ КГОК закупил спецтехнику на сумму около 1 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 21.05.2020. ЕВРАЗ направил на приобретение новой спецтехники на Качканарском горно-обогатительном ...