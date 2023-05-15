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ЕВРАЗ инвестировал в обновление парка горной техники на Качканарском ГОКе 2,2 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 10.04.2024. На Качканарском ГОКе (входит в состав ЕВРАЗа) введена в работу новая карьерная техника. На предприятии приобретены четыре самосвала грузоподъемностью 240 т, экскаватор с объемом ковша 20 кубометров. Также до конца года на комбинат поступит экскаватор с ковшом вместимостью 12 кубометров. Общая сумма инвестиций составила около 2,2 млрд руб., сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.

ЕВРАЗ инвестировал в обновление парка горной техники на Качканарском ГОКе 2,2 млрд рублей

На предприятии отмечают, что вся приобретенная техника оснащена цифровой системой диспетчеризации, что обеспечивает контроль качества руды для отгрузки на фабрики.

По словам вице-президент ЕВРАЗа, руководителя дивизиона «Урал» Дениса Новоженова переход на более мощную технику позволяет предприятию выполнять одни и те же объемы производства с меньшим количеством машин и сотрудников.

ЕВРАЗ инвестировал в обновление парка горной техники на Качканарском ГОКе 2,2 млрд рублей

«Наши работники переходят на более удобное и современное оборудование и технику. Например, машинист экскаватора и водитель самосвала работают в специальных антивибрационных креслах, в кабинах есть система отопления, кондиционирования и очищения воздуха от пыли и газов, а также подогрев стекол, улучшенный обзор рабочей зоны», — подчеркнул Денис Новоженов.

Новая техника, на торжественной церемонии запуска которой присутствовали студенты Качканарского горно-промышленного колледжа, приступит к работе на главном карьере, которому 1 апреля 2024 года исполнилось 65 лет.

Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа
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