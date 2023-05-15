ЕВРАЗ инвестировал в обновление парка горной техники на Качканарском ГОКе 2,2 млрд рублей

Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

УрБК, Екатеринбург, 10.04.2024. На Качканарском ГОКе (входит в состав ЕВРАЗа) введена в работу новая карьерная техника. На предприятии приобретены четыре самосвала грузоподъемностью 240 т, экскаватор с объемом ковша 20 кубометров. Также до конца года на комбинат поступит экскаватор с ковшом вместимостью 12 кубометров. Общая сумма инвестиций составила около 2,2 млрд руб., сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.На предприятии отмечают, что вся приобретенная техника оснащена цифровой системой диспетчеризации, что обеспечивает контроль качества руды для отгрузки на фабрики.По словам вице-президент ЕВРАЗа, руководителя дивизиона «Урал» Дениса Новоженова переход на более мощную технику позволяет предприятию выполнять одни и те же объемы производства с меньшим количеством машин и сотрудников.«Наши работники переходят на более удобное и современное оборудование и технику. Например, машинист экскаватора и водитель самосвала работают в специальных антивибрационных креслах, в кабинах есть система отопления, кондиционирования и очищения воздуха от пыли и газов, а также подогрев стекол, улучшенный обзор рабочей зоны», — подчеркнул Денис Новоженов.Новая техника, на торжественной церемонии запуска которой присутствовали студенты Качканарского горно-промышленного колледжа, приступит к работе на главном карьере, которому 1 апреля 2024 года исполнилось 65 лет.