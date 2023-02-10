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За 2022 год ЕВРАЗ выделил 2,8 млрд рублей на новую технику для Качканарского ГОКа

УрБК, Екатеринбург, 16.02.2023. За 2022 год ЕВРАЗ выделил Качканарскому ГОКу 2,8 млрд руб. на приобретение новой техники. Это рекордная сумма для предприятия, сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.

На эти средства были закуплены семь самосвалов «БелАЗ» грузоподъемностью 240 т. Три уже используются на предприятии, остальные четыре поступят в течение I полугодия 2023 года. Также приобретены два тяговых агрегата НП-1 и думпкары для перевозки руды из карьеров.

За 2022 год ЕВРАЗ выделил 2,8 млрд рублей на новую технику для Качканарского ГОКа

Для погрузки горной массы КГОК закупил три экскаватора: два — грузоподъемностью ковша 12 кубических метров, третий — ЭКГ-15 М. Введены в эксплуатацию два отечественных буровых станка СБШ-250/270, еще один должен поступить в июле 2023 года.

За 2022 год ЕВРАЗ выделил 2,8 млрд рублей на новую технику для Качканарского ГОКа
За 2022 год ЕВРАЗ выделил 2,8 млрд рублей на новую технику для Качканарского ГОКа

Вдобавок приобретено два фронтальных погрузчика, восемь единиц вспомогательной техники, автобус, кабины кранов и новый мостовой кран.

«В 2022 году, несмотря на рост цен на технику, мы смогли закупить рекордное количество агрегатов для Качканарского ГОКа. В 2023 году обновление техники продолжится. Мы закупим дробилки для фабрик, приобретем еще один экскаватор с объемом ковша 20 кубических метров», — рассказал вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.

Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

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