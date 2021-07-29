ЕВРАЗ пополнил парк техники двумя новыми локомотивами для перевозки горной массы из карьеров Качканарского ГОКа

УрБК, Екатеринбург, 26.01.2023. ЕВРАЗ закупил два новых тяговых агрегата НП-1 для транспортировки горной массы из карьеров Качканарского ГОКа. Локомотивы будут перевозить руду с Собственно-Качканарского месторождения, Главного, Северного и Западного карьеров на дробильный комплекс комбината, сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.



Локомотивы НП-1 были сконструированы при участии специалистов ЕВРАЗ КГОК и уже зарекомендовали себя при работе в глубоких карьерах со сложным рельефом. Каждый агрегат имеет четыре системы торможения, что повышает безопасность управления.





Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа



Токоприемники локомотивов расположены на крыше кабины, что позволяет иметь машинисту полный обзор. Длина каждого локомотива составляет 65 м, вес — 360 т. Мощность одного тягового агрегата позволяет перевозить 2 тыс. т руды. Комфорт машиниста и обслуживающего персонала локомотивов обеспечивают системы кондиционирования и терморегуляции, поддерживающие оптимальную температуру в кабине.



«Приобретение новых тяговых агрегатов даст возможность эффективнее выполнять производственные задачи железнодорожникам комбината и значительно улучшит условия труда локомотивных бригад. Помимо локомотивов мы обновили парк самосвалов, грейдеров, погрузчиков, бульдозеров», — рассказал вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.



Стоит добавить, что на сегодняшний день на ЕВРАЗ КГОК эксплуатируется 27 локомотивов НП-1. Производительность каждого состава — электровоза и 11 думпкаров — составляет порядка 8 тыс. т горной массы в сутки.