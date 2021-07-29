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ЕВРАЗ пополнил парк техники двумя новыми локомотивами для перевозки горной массы из карьеров Качканарского ГОКа

УрБК, Екатеринбург, 26.01.2023. ЕВРАЗ закупил два новых тяговых агрегата НП-1 для транспортировки горной массы из карьеров Качканарского ГОКа. Локомотивы будут перевозить руду с Собственно-Качканарского месторождения, Главного, Северного и Западного карьеров на дробильный комплекс комбината, сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.

Локомотивы НП-1 были сконструированы при участии специалистов ЕВРАЗ КГОК и уже зарекомендовали себя при работе в глубоких карьерах со сложным рельефом. Каждый агрегат имеет четыре системы торможения, что повышает безопасность управления.

ЕВРАЗ пополнил парк техники двумя новыми локомотивами для перевозки горной массы из карьеров Качканарского ГОКа
Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

Токоприемники локомотивов расположены на крыше кабины, что позволяет иметь машинисту полный обзор. Длина каждого локомотива составляет 65 м, вес — 360 т. Мощность одного тягового агрегата позволяет перевозить 2 тыс. т руды. Комфорт машиниста и обслуживающего персонала локомотивов обеспечивают системы кондиционирования и терморегуляции, поддерживающие оптимальную температуру в кабине.

«Приобретение новых тяговых агрегатов даст возможность эффективнее выполнять производственные задачи железнодорожникам комбината и значительно улучшит условия труда локомотивных бригад. Помимо локомотивов мы обновили парк самосвалов, грейдеров, погрузчиков, бульдозеров», — рассказал вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.

Стоит добавить, что на сегодняшний день на ЕВРАЗ КГОК эксплуатируется 27 локомотивов НП-1. Производительность каждого состава — электровоза и 11 думпкаров — составляет порядка 8 тыс. т горной массы в сутки.

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