ЕВРАЗ пополнил парк техники двумя новыми локомотивами для перевозки горной массы из карьеров Качканарского ГОКа

УрБК, Екатеринбург, 26.01.2023. ЕВРАЗ закупил два новых тяговых агрегата НП-1 для транспортировки горной массы из карьеров Качканарского ГОКа. Локомотивы будут перевозить руду с Собственно-Качканарского месторождения, Главного, Северного и Западного карьеров на дробильный комплекс комбината, сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.
Локомотивы НП-1 были сконструированы при участии специалистов ЕВРАЗ КГОК и уже зарекомендовали себя при работе в глубоких карьерах со сложным рельефом. Каждый агрегат имеет четыре системы торможения, что повышает безопасность управления.
Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа
Токоприемники локомотивов расположены на крыше кабины, что позволяет иметь машинисту полный обзор. Длина каждого локомотива составляет 65 м, вес — 360 т. Мощность одного тягового агрегата позволяет перевозить 2 тыс. т руды. Комфорт машиниста и обслуживающего персонала локомотивов обеспечивают системы кондиционирования и терморегуляции, поддерживающие оптимальную температуру в кабине.
«Приобретение новых тяговых агрегатов даст возможность эффективнее выполнять производственные задачи железнодорожникам комбината и значительно улучшит условия труда локомотивных бригад. Помимо локомотивов мы обновили парк самосвалов, грейдеров, погрузчиков, бульдозеров», — рассказал вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.
Стоит добавить, что на сегодняшний день на ЕВРАЗ КГОК эксплуатируется 27 локомотивов НП-1. Производительность каждого состава — электровоза и 11 думпкаров — составляет порядка 8 тыс. т горной массы в сутки.
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