На ЕВРАЗ КГОК добыта и переработана 2,5-миллиардная тонна железной руды

УрБК, Екатеринбург, 19.09.2023. ЕВРАЗ КГОК приобрел четыре высокочастотных грохота, сепараторы мокрого обогащения и ...23.08.2023 Свердловский министр инвестиций оценил инвестпроект ЕВРАЗа по разработке Собственно-Качканарского месторождения
УрБК, Екатеринбург, 23.08.2023. Министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков посетил ЕВРАЗ КГОК и ...10.02.2023 В карьерах ЕВРАЗ КГОК начали работать два новых буровых станка
УрБК, Екатеринбург, 10.02.2023. В карьерах ЕВРАЗ КГОК введены в работу два новых высокопроизводительных буровых станка ...07.07.2021 ЕВРАЗ будет использовать новые самосвалы «БелАЗ» при разработке Собственно-Качканарского месторождения
УрБК, Екатеринбург, 07.07.2021. ЕВРАЗ подписал на «Иннопроме» соглашение о сотрудничестве с ОАО «БЕЛАЗ» и ООО ...03.10.2018 Качканарский горно-обогатительный комбинат, входящий в Группу ЕВРАЗ, отметил 55-летний юбилей
УрБК, Екатеринбург, 03.10.2018. Качканарский горно-обогатительный комбинат отметил 55-летие. К юбилею на предприятии ...