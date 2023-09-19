На ЕВРАЗ КГОК добыта и переработана 2,5-миллиардная тонна железной руды

Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

УрБК, Екатеринбург, 07.02.2024. Качканарский горно-обогатительный комбинат (КГОК) со дня основания добыл и переработал юбилейную 2,5-миллиардную тонну железной руды. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» ЕВРАЗа.Юбилейная тонна была отбита в результате массового технологического взрыва в главном карьере на горизонте 20 м. Титаномагнетитовая горная порода была отгружена на обогатительный передел, где из нее произведен железорудный концентрат, а затем окатыши и агломерат.Вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов поблагодарил коллектив за производственное достижение и сообщил, что эффективная работа и развитие Качканарского горно-обогатительного комбината имеют важное значение для всего металлургического производства.«Мы ведем постоянную работу по модернизации предприятия и повышению эффективности на всех участках. Сейчас в четырех карьерах предприятия работают современные высокопроизводительные буровые станки, в вывозке породы задействованы 240-тонные самосвалы, обновленный парк железнодорожного транспорта, ведется планомерная замена оборудования на обогатительном переделе, внедряются инструменты цифровой аналитики, модернизируется оборудование подстанций», — отметил Денис Новоженов.Кроме того, на комбинате реализуются инвестиционные проекты «Разработка Собственно-Качканарского месторождения» и «Развитие хвостового хозяйства», а в 2024 году начнут работать буровой станок, экскаватор, четыре самосвала грузоподъемностью 240 т.