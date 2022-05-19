ЕВРАЗ выделил 4 млн рублей для улучшения материально-технической базы больницы № 29 в Новокузнецке

УрБК, Екатеринбург, 15.06.2023. ЕВРАЗ направил 4 млн руб. Новокузнецкой городской клинической больнице № 29 им. А. А. Луцика в рамках празднования 65-летия учреждения. На подаренные средства в медицинской организации планируют улучшить материально-техническую базу.





Фото предоставлено РЦКО «Сибирь» ЕВРАЗа



Как сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга, история горбольницы № 29 неразрывно связана с Западно-Сибирским металлургическим комбинатом. В конце 50-х — начале 60-х годов прошлого столетия, когда возводился ЗСМК, нужна была медпомощь строителям и будущим металлургам. Тогда клиника начиналась с 50 коек, сегодня их 776.



«На протяжении всей истории медицинского учреждения мы тесно сотрудничаем. Эта традиция продолжается до сих пор, поскольку помогает сохранять здоровье сотрудников комбината. Сегодня на ЕВРАЗ ЗСМК действует 16 здравпунктов, в которых работают специалисты городской больницы № 29. Более 8 тыс. наших работников ежегодно проходят профессиональный медосмотр в лечебном заведении. За последние три года на нужды больницы ЕВРАЗ направил более 10 млн рублей», — подчеркнул директор по персоналу и социальным вопросам дивизиона «Сибирь» Алексей Пырин.



Отмечается, что ЕВРАЗ регулярно поддерживает медицинские учреждения Кузбасса. Особенно это актуально было в период пандемии, когда компания помогала оснащать больницы аппаратами ИВЛ, автотранспортом. Так, в 2020 году при поддержке ЕВРАЗа для городской клинической больницы № 29 были закуплены медицинские принадлежности: комбинезоны, маски, очки, перчатки и дезинфицирующие средства. В 2021 году компания помогла приобрести кислородные баллоны, увлажнители, контейнеры для вакцины, а в 2022 году — пассажирский микроавтобус.



«ЕВРАЗ — наш давний партнер. Сертификат на 4 млн рублей — подарок значимый для больницы, ее коллектива и пациентов. Часть средств мы направим на поддержку молодых специалистов. На оставшуюся сумму планируем приобрести медицинское оборудование, в том числе для реабилитации пациентов», — отметил главный врач Новокузнецкой городской клинической больницы № 29 им. А. А. Луцика Денис Кузьмин.



Помимо этого, сегодня сотрудники ЕВРАЗа совместно со специалистами горбольницы № 29 прорабатывают новую концепцию оказания медицинской помощи металлургам. Программа позволит усилить профилактическую работу на комбинате. Она нацелена на предупреждение развития заболеваний и их осложнений у металлургов.