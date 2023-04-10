Более 2,5 тыс. сотрудников ЕВРАЗа приняли участие в субботниках по всей России

УрБК, Екатеринбург, 02.05.2023. Сотрудники ЕВРАЗ ЗСМК, ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК приняли участие в весенних субботниках. Металлурги и горняки привели в порядок территории предприятий и общественных пространств в Новокузнецке, Нижнем Тагиле и Качканаре. Всего в акции, которая продолжится в ближайшее время, приняло участие более 2,5 тыс. человек, сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга.



Так, сотрудники ЕВРАЗ ЗСМК приводили в порядок территорию вдоль железнодорожной линии на улице 40 лет ВЛКСМ и часть дороги на улице Климасенко в Новокузнецке. Всего в Заводском районе металлурги уберут более 20 крупных территорий, которые не относятся к придомовым: пустыри, участки вдоль дорог и внутри кварталов, аллеи. Здесь также будут побелены деревья и покрашены бордюры. Субботники продолжатся и на территории металлургического комбината и горнорудных предприятий.



«Традиционно мы наводим чистоту на территории комбината. Наши сотрудники много лет участвуют и в городских субботниках. Также ЕВРАЗ ЗСМК выделяет инвентарь и спецтехнику. Только за одну неделю вывезли 16 КамАЗов мусора», — рассказала директор по транспорту и логистике ЕВРАЗ ЗСМК Наталья Иванова.







Руководители дивизиона «Урал» и работники ЕВРАЗ НТМК привели в порядок территории у подразделений комбината, а также прилегающие городские улицы — здесь было собрано более 1 тыс. кубометров мусора. Площадь очищенной территории составила порядка 200 тыс. кв. м.



«Субботники — традиция, которая существует на комбинатах много лет. Долг каждого — выйти и убрать территорию после зимы. После субботников комбинаты и города становятся чище, и это весомый вклад каждого сотрудника в заботу об окружающей среде», — рассказал директор по управлению проектами дивизиона «Урал» Павел Колпаков.







Также участники молодежной организации ЕВРАЗ НТМК очистили от прошлогодней листвы и мусора площадь у музея боевой славы металлургов. На самом комбинате в ближайшие дни будут почищены дороги, обочины и тротуары, участники субботников подрежут и побелят деревья, покрасят бордюры и скамейки, высадят цветы.







Сотрудники дирекции по сбыту дивизиона «Урал» вышли на субботник в подшефном детском саду № 196 Нижнего Тагила, прибрали территорию, вывезли мусор и провели праздник для детей.



Горняки ЕВРАЗ КГОК прибрались на территории подразделений, а также навели порядок в восьмом микрорайоне Качканара: на участке, соединяющем городскую часть и сектор малоэтажной застройки в поселке Кулацком.



Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа