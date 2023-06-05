На субботники в Нижнем Тагиле и Качканаре вышло более 2,5 тыс. сотрудников ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК

УрБК, Екатеринбург, 05.06.2023. Руководство предприятий ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК во Всемирный день охраны окружающей ...02.05.2023 Более 2,5 тыс. сотрудников ЕВРАЗа приняли участие в субботниках по всей России
УрБК, Екатеринбург, 02.05.2023. Сотрудники ЕВРАЗ ЗСМК, ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК приняли участие в весенних субботниках. ...10.04.2023 Сотрудники ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК приняли участие в «Тотальном диктанте»
УрБК, Екатеринбург, 10.04.2023. Уральские предприятия ЕВРАЗа впервые стали площадками всероссийской акции грамотности ...08.05.2018 В Нижнем Тагиле металлурги ЕВРАЗ НТМК вышли на субботники
УрБК, Екатеринбург, 08.05.2018. Металлурги ЕВРАЗ НТМК проводят субботники на улицах Нижнего Тагила и на территории ...19.09.2017 Сотрудники предприятий ЕВРАЗа приняли участие во Всероссийском экологическом субботнике
УрБК, Екатеринбург, 19.09.2017. Более 200 сотрудников ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОКа вышли на субботники в рамках акции ...