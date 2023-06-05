На субботники в Нижнем Тагиле и Качканаре вышло более 2,5 тыс. сотрудников ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК

Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

УрБК, Екатеринбург, 23.05.2024. Металлурги и горняки уральских предприятий ЕВРАЗа провели массовый субботник, по итогам которого в порядок была приведена территория площадью более 20 тыс. кв. м. и вывезено более 30 грузовых машин мусора, сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.Директор по экологии дивизиона «Урал» Сергей Сергеев сообщил, что в субботнике приняло участие более 2 тыс. 500 человек.«В течение года мы реализуем на ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК масштабные экологические проекты, планомерно снижаем воздействие на окружающую среду: водные ресурсы и атмосферу», — подчеркнул Сергей Сергеев.Он также рассказал, что в Нижнем Тагиле навели чистоту в производственных цехах, возле административно-бытовых корпусов и на прилегающих городских улицах. На комбинате подмели дороги и тротуары, подрезали деревья, покрасили бордюры и скамейки, высадили цветы. Молодежь и ветераны ЕВРАЗ НТМК убрали прошлогодний мусор и листву с площади у музея боевой славы металлургов.В Качканаре сотрудники 30 производственных подразделений ЕВРАЗ КГОК расчистили площадки у цехов комбината и высадили цветы на клумбы, убрали мусор на набережной, в зеленой зоне возле городского пруда, а ветераны комбината навели порядок в парке «Прометей».