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24.04.2023

В Краснолесье жители объединились и навели порядок

В Березовой роще, находящейся в Академическом районе Екатеринбурга, прошел субботник. Жители расположенного рядом жилого комплекса «Арт город Парк» собрались, чтобы вместе навести порядок в общественном пространстве.

В Краснолесье жители объединились и навели порядок

Мероприятие приурочено к открытию «Соседского центра» — площадки, которая будет объединять всех местных жителей (не только ЖК). Здесь будут проходить кружки, секции и праздники. Кроме того, площадка предназначена для взаимодействия с управляющей компанией при решении общедомовых вопросов. Вдобавок на субботнике прошло анкетирование, в ходе которого местные жители оставили свои пожелания, как использовать эти помещения.

В Краснолесье жители объединились и навели порядок

Уборка территории была организована управляющей компанией «Легкая жизнь» при поддержке застройщика «Атомстройкомплекс», создавшего этот ЖК. Людей заранее позвали выйти на субботник с помощью домового чата. С утра на месте работы были подготовлены инструменты, организованы шатры, чай и угощения для всех желающих, а пара ведущих комментировала происходящее, развлекала гостей и проводила шуточные конкурсы. Например, в начале пришедшим на субботник детям предлагалось принести «самую необычную корягу».

В Краснолесье жители объединились и навели порядок

Сами жители и работники УК объясняют свое участие в субботнике общественным началом и желанием прибраться в месте, где они живут.

«Тут даже несколько глобальнее. Это все-таки не то, что наш район — это наш город, наша страна, наша планета. Надо начинать с себя в первую очередь», — подчеркнул главный инженер УК «Легкая жизнь» Нерсес Осоян.

В Краснолесье жители объединились и навели порядок

Он также пожелал, чтобы подобные субботники в дальнейшем стали традицией для жителей района.

Добавим, что в уборке участвовали люди всех возрастов. Например, местному жителю Дмитрию и его супруге помогал маленький сын. Семья постоянно гуляет здесь, и особенно они любят кормить местных белок, которые охотно берут орехи и семечки.

В Краснолесье жители объединились и навели порядок

Мужчина заметил, что жильцы «Арт город Парка» довольно хорошо организованы. А субботник и открытие нового общественного пространства дают соседям возможность еще раз познакомиться друг с другом.

В Краснолесье жители объединились и навели порядок

Отметим, что в течение апреля по всему Екатеринбургу проходит месячник чистоты. Во дворах и общественных пространствах активно проводятся субботники, а коммунальные службы очищают городские улицы. Точка в месячнике чистоты будет поставлена на общегородском субботнике 29 апреля.

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