В Краснолесье жители объединились и навели порядок

В Березовой роще, находящейся в Академическом районе Екатеринбурга, прошел субботник. Жители расположенного рядом жилого комплекса «Арт город Парк» собрались, чтобы вместе навести порядок в общественном пространстве.







Мероприятие приурочено к открытию «Соседского центра» — площадки, которая будет объединять всех местных жителей (не только ЖК). Здесь будут проходить кружки, секции и праздники. Кроме того, площадка предназначена для взаимодействия с управляющей компанией при решении общедомовых вопросов. Вдобавок на субботнике прошло анкетирование, в ходе которого местные жители оставили свои пожелания, как использовать эти помещения.







Уборка территории была организована управляющей компанией «Легкая жизнь» при поддержке застройщика «Атомстройкомплекс», создавшего этот ЖК. Людей заранее позвали выйти на субботник с помощью домового чата. С утра на месте работы были подготовлены инструменты, организованы шатры, чай и угощения для всех желающих, а пара ведущих комментировала происходящее, развлекала гостей и проводила шуточные конкурсы. Например, в начале пришедшим на субботник детям предлагалось принести «самую необычную корягу».







Сами жители и работники УК объясняют свое участие в субботнике общественным началом и желанием прибраться в месте, где они живут.



«Тут даже несколько глобальнее. Это все-таки не то, что наш район — это наш город, наша страна, наша планета. Надо начинать с себя в первую очередь», — подчеркнул главный инженер УК «Легкая жизнь» Нерсес Осоян.







Он также пожелал, чтобы подобные субботники в дальнейшем стали традицией для жителей района.



Добавим, что в уборке участвовали люди всех возрастов. Например, местному жителю Дмитрию и его супруге помогал маленький сын. Семья постоянно гуляет здесь, и особенно они любят кормить местных белок, которые охотно берут орехи и семечки.







Мужчина заметил, что жильцы «Арт город Парка» довольно хорошо организованы. А субботник и открытие нового общественного пространства дают соседям возможность еще раз познакомиться друг с другом.







Отметим, что в течение апреля по всему Екатеринбургу проходит месячник чистоты. Во дворах и общественных пространствах активно проводятся субботники, а коммунальные службы очищают городские улицы. Точка в месячнике чистоты будет поставлена на общегородском субботнике 29 апреля.