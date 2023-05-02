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Субботник для города

В течение апреля в Екатеринбурге прошло около 230 мероприятий, посвященных наведению порядка в городе. В субботниках приняли участие более 84 тыс. горожан и более 5 тыс. организаций сферы ЖКХ, образования, культуры, спорта и торговли.

Так, в рамках общегородского субботника, который состоялся 28 апреля, на уборку города вышло около 7 тыс. горожан. Еще более 10 тыс. местных жителей привели в порядок придомовые территории.

Также в субботниках приняли участие сотрудники администрации Екатеринбурга — они по традиции провели уборку в Дендропарке.

«Это одно из самых красивых и любимых мест отдыха горожан. Впереди праздники. Призываю всех екатеринбуржцев потратить немного времени, чтобы внести личный вклад в благоустройство нашего любимого города. Даже самая маленькая помощь лучше, чем простое бездействие», — напомнил глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Субботник для города
Фото предоставлено пресс-службой администрации Екатеринбурга

Кроме того, в прошедшие выходные дни 133 участника проекта «Чистые игры» собрали с берегов реки Патрушихи 6 т отходов. Отметим, что Екатеринбург стал первым городом страны, который присоединился к федеральному проекту «Особенности национальной уборки», призванному сплотить граждан вокруг общей темы сохранения природы и одновременно показать уникальность каждого региона. В проекте приняли участие 2 тыс. человек, которые очистили парк имени В.В. Маяковского и собрали порядка 2,5 т мусора.

Также на традиционный субботник 29 апреля в 14-й раз вышли жители Академического района. Организатором экологической акции выступил основоположник и ведущий застройщик восьмого района АО СЗ «РСГ-Академическое».

Председатель совета директоров АО СЗ «РСГ-Академическое» Виктор Киселев подчеркнул, что в традиционном субботнике в этом году участвуют не только взрослые жители района, но и дети. По его словам, подобные мероприятия учат молодежь бережно относиться к территории, где они живут и учатся.

«Это традиционный весенний субботник для наших жителей. И все, кто каждый год принимает участие в этой акции, уже готовы заняться уборкой и благоустройством, чтобы в месте, где мы живем, было красиво и комфортно жить, причем не только взрослым, но и детям. Когда дети сами участвуют в субботнике — они потом обязательно будут беречь свой труд и призывать к этому своих друзей и одноклассников. И тогда в Академическом всегда будет чисто, красиво и приятно отдыхать», — сказал Виктор Киселев.

В каждом квартале Академического были определены места для наведения порядка — жители могли выбрать ближайший адрес от дома. Для участников субботника были заготовлены перчатки, банки с краской и кисти, грабли, лопаты и метлы. Одной из самых массовых площадок стала территория Преображенского парка.

Здесь участники субботника поливали саженцы и белили стволы плодоносных деревьев, чтобы защитить их от вредителей, подкормили яблони и груши во фруктовом саду и посеяли газонную траву. Кроме этого, на территории парка участники субботника собрали мусор с газонов и привели в порядок выложенную белым гравием надпись «Академический», которая украшает берег пруда.

Во дворах и на пешеходных зонах академчане также покрасили деревья, разбили клумбы, собрали остатки мусора, привели в порядок после зимы детские и игровые площадки.

В завершение акции «3000 деревьев к 300-летию Екатеринбурга» во дворах района высадили 300 деревьев и кустарников, среди которых кедры, туи, ивы, гортензии, рябины и сирень.

В Березовой роще, находящейся в Академическом районе Екатеринбурга, субботник прошел неделей ранее. Жители расположенного рядом жилого комплекса «Арт город Парк» собрались, чтобы вместе навести порядок в общественном пространстве.

Мероприятие приурочено к открытию «Соседского центра» — площадки, которая будет объединять всех местных жителей. Здесь будут проходить кружки, секции и праздники. Кроме того, площадка предназначена для взаимодействия с управляющей компанией при решении общедомовых вопросов.

Уборка территории была организована управляющей компанией «Легкая жизнь» при поддержке застройщика «Атомстройкомплекс», создавшего этот ЖК. На месте работы были подготовлены инструменты, организованы шатры, чай и угощения для всех желающих, а пара ведущих комментировала происходящее, развлекала гостей и проводила шуточные конкурсы. Например, в начале пришедшим на субботник детям предлагалось принести «самую необычную корягу».

Напомним, что месячник чистоты стартовал в Екатеринбурге 27 марта. В первые дни основная работа всех подразделений служб благоустройства была направлена на уборку оттаявшего мусора с газонов и пешеходных зон, а также очистку лотков и «ливневок» от скопившейся грязи. Причем большая часть этих работ выполнялась сначала вручную, и только потом применялась техника. Всего в Екатеринбурге на данный момент в распоряжении коммунальщиков имеется 450 единиц муниципальной техники. С началом месячника чистоты часть из них была переоборудована под летние технические операции, а другая часть оставалась в прежнем виде, чтобы оперативно в текущем режиме очищать город от снегопадов, которые прошли в Екатеринбурге в апреле.

Всего в апреле службы благоустройства вывезли на полигоны за пределы города около 7 тыс. т грязи и более 4 тыс. т мусора.

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