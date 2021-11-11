В администрации Екатеринбурга рассказали о подготовке к месячнику чистоты

УрБК, Екатеринбург, 24.03.2023. Коммунальные службы Екатеринбурга переходят на весенний режим работы, а с 27 марта в городе стартует месячник чистоты. О подготовке к весеннему периоду сегодня в ходе брифинга рассказала председатель комитета благоустройства администрации муниципалитета Тамара Благодаткова.



По ее словам, сейчас появилась возможность изменить режим работы сотрудников и техники. В том числе в дневное время уже допустимо выполнять летние виды работ, хотя ночью этого пока делать нельзя из-за минусовых температур.



Сейчас основная работа всех подразделений направлена на уборку оттаявшего мусора с газонов и пешеходных зон, а также очистку лотков и «ливневок» от скопившейся грязи. Причем большая часть этих работ выполняется вручную, и только потом применяется техника.



В распоряжении города имеется 450 единиц муниципальной техники, и она задействована полностью. Часть спецмашин переоборудована под летние технические операции, часть — осталась в прежнем виде, поскольку пока нельзя исключать выпадение снега.



Муниципальные организации полностью укомплектованы, но некоторые подрядные организации набирают дополнительный персонал для весенней уборки.



Также Т. Благодаткова назвала ориентировочную дату общегородского субботника — 29 апреля. Она еще может измениться в зависимости от погоды.