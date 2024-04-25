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В Академическом районе Екатеринбурга в 15-й раз прошел традиционный общегородской субботник в рамках Месячника чистоты

УрБК, Екатеринбург, 02.05.2024. В Академическом районе Екатеринбурга в последний рабочий день апреля в 15 раз прошел традиционный массовый субботник. На уборку и благоустройство общественных пространств вышли около 150 жителей района, сообщает пресс-служба АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»).

В Академическом районе Екатеринбурга в 15-й раз прошел традиционный общегородской субботник в рамках Месячника чистоты

Председатель совета директоров АО СЗ «РСГ-Академическое» Виктор Киселев подчеркнул, что участие в субботниках помогает жителям района более внимательно относиться к тому, что они сделали собственными руками, и сохранять чистоту на улицах и в зеленых зонах.

«Для нас субботник — это всегда праздник. Уборку мы обычно начинаем весной, когда сходит снег, а заканчиваем, когда летят первые белые мухи. А зачем этот праздник Академическому району и его жителям? Когда ты что-то благоустроишь своими руками, то лучше это бережешь. Ну а для малышей это один из элементов воспитания, чтобы дети научились любить место, где они живут. Кроме того, на субботники у нас по традиции выходит много людей старшего поколения, и они показывают всем нам пример», — сказал Виктор Киселев.

В Академическом районе Екатеринбурга в 15-й раз прошел традиционный общегородской субботник в рамках Месячника чистоты

Отметим, что прошедший субботник дал старт череде «зеленых» мероприятий, которые будут проводиться в течение всей весны, лета и осени. Практически каждую субботу жители самого молодого района Екатеринбурга выходят на уборку общих территорий от мусора — прогулочных зон, аллей или парка, на полив растений, высадку травы, кустарников или деревьев. Также они участвуют в благоустройстве тропинок — отсыпке их песком или гравием.

В Академическом районе Екатеринбурга в 15-й раз прошел традиционный общегородской субботник в рамках Месячника чистоты

Добавим, что вместе с жителями на уборку Преображенского парка вышли и представители ведущего девелопера района АО СЗ «РСГ-Академическое». Десятки человек из различных подразделений очистили не только территорию парка, но и берега реки Патрушиха, а также территорию возле храма. Кроме этого, сотрудники компании-застройщика собрали мусор вдоль прогулочной зоны рядом с кварталом «Олимпика» — от улицы Вильгельма де Геннина до улицы Чкалова.

«Пятнадцатый год мы участвуем в субботниках и как жители района, и как его застройщик. Мы чтим традиции нашей страны, которые заложены очень давно, — проведение весенних субботников. Это стало и нашей традицией. Причем субботники у нас не разовые — они проходят в течение всего года, и это дает нам понимание сопричастности к ощущению, что район — наш общий дом. Поэтому нам приятно и комфортно находиться здесь и наводить порядок, в том числе участвовать в субботниках», — подчеркнул генеральный директор АО СЗ «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов.

В Академическом районе Екатеринбурга в 15-й раз прошел традиционный общегородской субботник в рамках Месячника чистоты

В ходе субботника участники мероприятия не только очистили от мусора общественные территории, но и взрыхлили землю у храма, посеяли там траву, обновили сухие деревья и провели полив всех зеленых насаждений.

Фото предоставлены пресс-службой АО СЗ «РСГ-Академическое»
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