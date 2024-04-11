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Плановый субботник

В Академическом районе Екатеринбурга 27 апреля стартует 15-й традиционный общерайонный массовый весенний субботник. Он даст старт череде субботников, которые будут проводиться в течение всей весны, лета и осени. Участников ждет чаепитие с пирожками от основателя района АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»). Сбор жителей и начало субботника запланировано в полдень. Участников субботника будут ждать на площадке перед храмом Святых Божьих Строителей в Преображенском парке.

Плановый субботник

Отметим, что дворники уже давно приводят в порядок газоны, придомовые территории. Им помогают волонтеры. Субботники в разных кварталах Академического проходят весной почти каждые выходные. А первыми сезон субботников в восьмом районе Екатеринбурга открыли жители ЖК «Школьный»: 6 апреля при поддержке УК «Академическая», обеспечившей необходимый инвентарь, они очистили от мусора и сухих веток сосновую рощу рядом с их домами.

Плановый субботник

Председатель совета директоров АО СЗ «РСГ-Академическое» Виктор Киселев подчеркнул, что в традиционном субботнике в этом году по традиции примут участие не только взрослые жители района, но и дети. По его словам, подобные мероприятия учат молодежь бережно относиться к территории, где они живут и учатся.

«Это традиционный весенний субботник для наших жителей. И все, кто каждый год принимает участие в этой акции, уже готовы заняться уборкой и благоустройством, чтобы в месте, где мы живем, было красиво и комфортно жить, причем не только взрослым, но и детям. Когда дети сами участвуют в субботнике, они потом обязательно будут беречь свой труд и призывать к этому своих друзей и одноклассников. И тогда в Академическом всегда будет чисто, красиво и приятно отдыхать», — считает Виктор Киселев.

Плановый субботник

В каждом квартале Академического будут определены места для наведения порядка — жители могли выбрать ближайший от дома адрес. Участникам субботника предоставят перчатки, банки с краской и кисти, грабли, лопаты и метлы.

Плановый субботник

Добавим, что этот массовый субботник в конце апреля не единственное весеннее мероприятие по благоустройству района для его жителей. В течение года управляющая компания «Академический» и АО СЗ «РСГ-Академическое» планируют акции по озеленению территории и ее уборке.

Плановый субботник

Как правило, «зеленые» мероприятия бывают приурочены к различным событиям в Академическом районе: собственные аллеи здесь высаживают «золотые» выпускники местных школ, кадеты и офицеры, семьи, живущие в этом районе Екатеринбурга. В районе уже есть аллеи Финансистов, Медиков, Энергетиков, есть аллея в честь 70-летия победы в Великой Отечественной войны, аллея Памяти. А медалисты каждый год высаживают деревья на площадке перед храмом Святых Божьих Строителей в Преображенском парке.

Плановый субботник

Череда субботников завершается осенью: день рождения района 30 сентября, как правило, тоже отмечают появлением новых деревьев или кустарников.

Плановый субботник

Субботники проводят и различные компании и организации, чьи офисы расположены в восьмом районе столицы Урала. Это не только УК «Академическая» или ведущий девелопер района АО СЗ «РСГ-Академическое», но также школы, детские сады, первая детская поликлиника и компании, принимающие участие в обслуживании и строительстве многоквартирных домов.

Плановый субботник

20 апреля в Академическом районе прошел субботник в честь Года семьи. Отметим, что на этой территории живет много молодых семей с детьми, потому акции для родителей и малышей тут проходят регулярно. Например, много лет на территории района жителями высаживаются семейные именные деревья. Об этой акции знают и жители других районов. Они приезжают сюда со всего города, чтобы поучаствовать в ней, а после — посещать Академический и ухаживать за саженцами.

Плановый субботник

Кроме того, жители района нередко проводят стихийные субботники в каждом жилом комплексе. Помощь в проведении таких мероприятий им всегда оказывает УК «Академическая».

Фото предоставлены пресс-службой АО СЗ «РСГ-Академическое»
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