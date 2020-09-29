Академический субботник

Жители Академического района 29 апреля по традиции в 14-й раз приняли участие в общегородском субботнике. Организатором экологической акции выступил основоположник и ведущий застройщик восьмого района АО СЗ «РСГ-Академическое».







Участников субботника приветствовали председатель совета директоров АО СЗ «РСГ-Академическое» Виктор Киселев, член совета директоров АО СЗ «РСГ-Академическое» Алексей Воробьев, глава района Николай Смирнягин и генеральный директор УК «Академический» Андрей Сизов.







Виктор Киселев подчеркнул, что в традиционном субботнике в этом году участвуют не только взрослые жители района, но и дети. По его словам, подобные мероприятия учат молодежь бережно относиться к территории, где они живут и учатся.



«Это традиционный весенний субботник для наших жителей. И все, кто каждый год принимает участие в этой акции, уже готовы заняться уборкой и благоустройством, чтобы в месте, где мы живем, было красиво и комфортно жить, причем не только взрослым, но и детям. Когда дети сами участвуют в субботнике — они потом обязательно будут беречь свой труд и призывать к этому своих друзей и одноклассников. И тогда в Академическом всегда будет чисто, красиво и приятно отдыхать», — сказал председатель совета директоров АО СЗ «РСГ-Академическое».







В каждом квартале Академического были определены места для наведения порядка — жители могли выбрать ближайший адрес от дома. Для участников субботника были заготовлены перчатки, банки с краской и кисти, грабли, лопаты и метлы. Одной из самых массовых площадок стала территория Преображенского парка.







Здесь участники субботника разделились на три группы: одни поливали саженцы и белили стволы плодоносных деревьев, чтобы защитить их от вредителей. Другие подкормили яблони и груши во фруктовом саду и посеяли газонную траву. Третьи собирали мусор с газонов и приводили в порядок выложенную белым гравием надпись «Академический», которая украшает берег пруда.







В кварталах № 1, 2 и 5 участники субботника покрасили деревья и очистили газоны от мусора. В квартале № 26 был приведен в порядок участок вдоль улицы Вильгельма де Геннина, где в ближайшее время будет построено здание администрации района.







Большой фронт работ ожидал участников общегородского субботника во дворах и на пешеходных зонах. Еще до старта общегородского субботника основные работы по уборке территории провели дворники УК «Академический». Жители, в свою очередь, покрасили деревья, разбили клумбы, собрали остатки мусора, привели в порядок после зимы детские и игровые площадки.







В завершение акции «3000 деревьев к 300-летию Екатеринбурга» во дворах района высадили 300 деревьев и кустарников, среди которых кедры, туи, ивы, гортензии, рябины и сирень. Кроме того, участники субботника создали новые зеленые зоны и восстановили деревья, которые не пережили зиму.



Фото предоставлены пресс-службой АО СЗ «РСГ-Академическое»