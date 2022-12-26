Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендер на корректировку эскизного проекта здания администрации восьмого района

УрБК, Екатеринбург, 10.02.2023. АО СЗ «РСГ-Академическое», которое ведет застройку Академического района Екатеринбурга, объявило тендер на право заключения договора Генерального проектирования на корректировку эскизного проекта, инженерных изысканий, проектной документации, рабочей документации с созданием информационной модели по объекту «Административно-офисное здание по улице Вильгельма де Геннина в городе Екатеринбурге» и «Офис ГК Кортрос».



В соответствии с условиями договора, работы начнутся в марте 2023 года, будут проходить поэтапно и должны завершиться в срок до 25 декабря 2023 года.



Начальная цена выполнения работ — без определения. Для получения допуска к участию в тендере претендент должен присылать заверенные документы для аккредитации на электронную почту S.Frits@kortros.ru до 12.00 22 февраля 2023 года. Заявку также можно подать в указанные сроки в письменной форме в запечатанном конверте по адресу 620105, г. Екатеринбург, ул. Павла Шаманова, 22, офис 214 либо на электронной торговой площадке. Запрос предложений под № 3219161.