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Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендер на проектирование квартала 2 в планировочном районе «Академическом-2»

УрБК, Екатеринбург, 15.05.2024. АО СЗ «РСГ-Академическое» объявило тендер на право заключения договора генерального проектирования на разработку эскизного проекта, инженерных изысканий, проектной и рабочей документации для комплекса жилых зданий в квартале 2 планировочного района «Академический-2»

Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендер на проектирование квартала 2 в планировочном районе «Академическом-2»
Фото предоставлено пресс-службой АО СЗ «РСГ-Академическое»

«Организатор закупки настоящим информирует о проведении тендера на право заключения договора генпроектирования на разработку эскизного проекта, инженерных изысканий, проектной и рабочей документации с созданием информационной модели объектов капитального строительства «Комплекс жилых зданий со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и подземными паркингами квартала 2 в планировочном районе «Академический-2» города Екатеринбурга. Блок 2.1», — говорится в извещении о проведении тендера.

Начальная цена тендера не определена, работы должны начаться в июне 2024 года. Сбор заявок на участие в тендере осуществляется только на электронной торговой площадке «КОРТРОС» (номер закупочной процедуры № 223). Дополнительную информацию можно получить по электронной почте S.Frits@kortros.ru. Начало приема заявок — 10.00 (по местному времени) 15 мая 2024 года, окончание — 10.00 29 мая 2024 года.
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