Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендер на проектирование квартала 2 в планировочном районе «Академическом-2»

Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендер на выполнение работ для жилых зданий в планировочном районе «Академический»

УрБК, Екатеринбург, 27.03.2024. АО СЗ «РСГ-Академическое» объявило тендер на право заключения договора генерального ...