Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендер на проектирование квартала 2 в планировочном районе «Академическом-2»

УрБК, Екатеринбург, 27.03.2024. АО СЗ «РСГ-Академическое» объявило тендер на право заключения договора генерального ...21.02.2024 Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендер на разработку проекта застройки двух кварталов района «Академический-2»
УрБК, Екатеринбург, 21.02.2024. АО СЗ «РСГ-Академическое» объявило тендер на право заключения договора проектирования ...14.02.2024 Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендер на выполнение работ по возведению жилых зданий квартала № 4 планировочного района «Академический»
УрБК, Екатеринбург, 14.02.2024. АО СЗ «РСГ-Академическое» объявило тендер на завершение выполнения работ по возведению ...15.04.2021 Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендер на разработку проекта строительства жилых зданий в квартале № 4
УрБК, Екатеринбург, 15.04.2021. АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое», которое ведет застройку ...25.03.2020 Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендер на разработку проекта комплексной застройки 15 квартала
УрБК, Екатеринбург, 25.03.2020. АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»), которое ...