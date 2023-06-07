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Застройщик восьмого района Екатеринбурга объявил тендер на выполнение генпроектирования школы № 1 в квартале № 4 планировочного района «Академический»

УрБК, Екатеринбург, 09.06.2023. АО СЗ «РСГ-Академическое», которое ведет застройку Академического района Екатеринбурга, объявило тендер на право заключения договора генпроектирования на выполнение эскизного проекта, инженерных изысканий, проектно-сметной документации с созданием информационной модели по объекту «Средняя общеобразовательная школа № 1 в квартале № 4 планировочного района «Академический» в городе Екатеринбурге».

Начальная цена выполнения работ не определена. Работы должны быть начаты в июле 2023 года, завершены — в мае 2024 года. При этом такие этапы работ, как эскизный проект с учетом согласования и комплексные инженерные изыскания, должны быть сданы в сентябре 2023 года. Проектно-сметную документацию с учетом согласования будет необходимо сдать в январе 2024 года. Экспертиза проектной документации должна быть проведена в мае 2024 года.

Заверенные документы для оценки экспертными службами необходимо прислать в любое время на эл. почту N.Bulanova@kortros.ru. Оферту можно подать с 9 до 27 июня 2023 года в письменной форме в запечатанном конверте по адресу 620105, г. Екатеринбург, ул. Павла Шаманова, 22, офис 214. Либо — на электронной торговой площадке ЭТП В2В. Запрос предложений № 3338402.

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