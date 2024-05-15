Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендер на проектирование квартала 13 в планировочном районе «Академическом»

УрБК, Екатеринбург, 15.05.2024. АО СЗ «РСГ-Академическое» объявило тендер на право заключения договора генерального ...27.03.2024 Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендер на выполнение работ для жилых зданий в планировочном районе «Академический»
УрБК, Екатеринбург, 27.03.2024. АО СЗ «РСГ-Академическое» объявило тендер на право заключения договора генерального ...22.08.2023 Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендер на выполнение работ в подземной части жилых зданий квартала 4 в планировочном районе
УрБК, Екатеринбург, 22.08.2023. АО СЗ «РСГ-Академическое» объявило тендер на право заключения договора подряда на ...15.04.2021 Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендер на разработку проекта строительства жилых зданий в квартале № 4
УрБК, Екатеринбург, 15.04.2021. АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое», которое ведет застройку ...25.03.2020 Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендер на разработку проекта комплексной застройки 15 квартала
УрБК, Екатеринбург, 25.03.2020. АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»), которое ...