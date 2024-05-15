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Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендер на проектирование квартала 13 в планировочном районе «Академическом»

УрБК, Екатеринбург, 28.05.2024. АО СЗ «РСГ-Академическое» объявило тендер на право заключения договора генерального проектирования на разработку эскизного проекта, инженерных изысканий, проектной и рабочей документации для комплекса жилых зданий в квартале 13 планировочного района «Академический», блоки 13.6 и 13,7.

«Организатор закупки настоящим информирует о проведении Тендера на право заключения договора генпроектирования на разработку эскизного проекта, инженерных изысканий, проектной и рабочей документации с созданием информационной модели объектов капительного строительства: «Комплекс жилых зданий со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и подземными паркингами квартала 13 в планировочном районе «Академический» города Екатеринбурга. Блок 13.6»; «Комплекс жилых зданий со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и подземными паркингами квартала 13 в планировочном районе «Академический» города Екатеринбурга. Блок 13.7», — говорится в извещении о проведении тендера.

Начальная цена тендера не определена, работы должны начаться в августе 2024 года. Сбор заявок на участие в тендере осуществляется только на электронной торговой площадке «КОРТРОС» (номер закупочной процедуры № 232). Дополнительную информацию можно получить по электронной почте A.Vovk@kortros.ru. На эту же почту следует подать заявление о намерении принять участие в тендере, если участник не получил персональное приглашение до 3 июня 2024 года.

Начало приема заявок — 19.30 (по местному времени) 23 мая 2024 года, окончание — 11.00 7 июня 2024 года.
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