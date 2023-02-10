Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендер на устройство временного проезда к Блокам 17.1-17.8 Квартала № 17

УрБК, Екатеринбург, 28.02.2023. АО СЗ «РСГ-Академическое», которое ведет застройку Академического района Екатеринбурга, объявило тендер на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по устройству временного проезда к Блокам 17.1-17.8 Квартала № 17.



В соответствии с условиями договора, работы начнутся в апреле 2023 года и должны быть завершены в течение трех месяцев.



Для получения допуска к участию в тендере претендент должен присылать заверенные документы для аккредитации на электронную почту S.Frits@kortros.ru.



Оферту необходимо предоставить в письменной форме в запечатанном конверте в рабочие дни с 09.00 до 18.00 по адресу 620105, г. Екатеринбург, ул. Павла Шаманова, 22, офис 214 или подать на ЭТП. Запрос предложений № 3238647.



Заявки будут приниматься до полудня 7 марта 2023 года.