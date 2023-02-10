УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 11:45

Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендер на устройство временного проезда к Блокам 17.1-17.8 Квартала № 17

УрБК, Екатеринбург, 28.02.2023. АО СЗ «РСГ-Академическое», которое ведет застройку Академического района Екатеринбурга, объявило тендер на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по устройству временного проезда к Блокам 17.1-17.8 Квартала № 17.

В соответствии с условиями договора, работы начнутся в апреле 2023 года и должны быть завершены в течение трех месяцев.

Для получения допуска к участию в тендере претендент должен присылать заверенные документы для аккредитации на электронную почту S.Frits@kortros.ru.

Оферту необходимо предоставить в письменной форме в запечатанном конверте в рабочие дни с 09.00 до 18.00 по адресу 620105, г. Екатеринбург, ул. Павла Шаманова, 22, офис 214 или подать на ЭТП. Запрос предложений № 3238647.

Заявки будут приниматься до полудня 7 марта 2023 года.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
10.02.2023 Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендер на корректировку эскизного проекта здания администрации восьмого района

УрБК, Екатеринбург, 10.02.2023. АО СЗ «РСГ-Академическое», которое ведет застройку Академического района Екатеринбурга, ...

26.12.2022 Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендер на медиапланирование и размещение рекламно-информационных материалов

УрБК, Екатеринбург, 26.12.2022. АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое», которое ведет застройку ...

01.07.2022 Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендер на обустройство временного проезда по ул. Академика Парина

УрБК, Екатеринбург, 01.07.2022. АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое», которое ведет застройку ...

11.11.2020 Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендер на обустройство временного проезда вдоль квартала 12

УрБК, Екатеринбург, 11.11.2020. АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»), которое ...

20.06.2019 Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендер на устройство временного проезда по ул. Тимофеева-Ресовского

УрБК, Екатеринбург, 20.06.2019. АО «РСГ-Академическое» информирует о проведении тендера на право заключения договора на ...

Популярные новости
13.02.2023На Среднем Урале в ближайшие дни ожидается небольшое похолодание10.02.2023Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%10.02.2023Житель Нижнего Тагила через суд добился возмещений от компании «Расчетный информационный центр» за использование его персональных данных03.02.2023Ведущий застройщик Академического района Екатеринбурга получил награду за лучшее новогоднее оформление объекта ландшафтной архитектуры22.02.2023Свердловская РЭК выявила завышение сумм коммунальных платежей в январских квитанциях
Архив новостей
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Декабрь 2022 (710)
Ноябрь 2022 (711)
Октябрь 2022 (708)
Сентябрь 2022 (758)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18