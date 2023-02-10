Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендер на установку светопрозрачных конструкций из алюминиевого профиля

УрБК, Екатеринбург, 28.02.2023. АО СЗ «РСГ-Академическое» объявило тендер на выполнение работ по установке светопрозрачных конструкций из алюминиевого профиля на объекте «Комплекс жилых зданий со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения Квартала 12 в планировочном районе «Академический» города Екатеринбурга. Блок 12.8».



В соответствии с условиями договора, работы должны начаться в апреле 2023 года и завершиться до 15 июня 2023 года.



Для получения допуска к участию в тендере претендент должен присылать заверенные документы для аккредитации на электронную почту S.Frits@kortros.ru.



Оферту необходимо предоставить в письменной форме в запечатанном конверте в рабочие дни с 09.00 до 18.00 по адресу 620105, г. Екатеринбург, ул. Павла Шаманова, 22, офис 214 или подать на ЭТП. Запрос предложений № 3219236.



Заявки будут приниматься до полудня 6 марта 2023 года.