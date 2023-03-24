Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил шесть тендеров на строительство многоэтажных жилых зданий с помещениями общественного назначения

УрБК, Екатеринбург, 11.04.2023. АО СЗ «РСГ-Академическое», которое ведет застройку Академического района Екатеринбурга, объявило шесть тендеров на право заключения договора генерального подряда на завершение выполнения работ по возведению многоэтажных жилых зданий со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения. Работы необходимо провести в Блоке 16.1 в квартале № 16, а также в Блоках 17.2, 17.3, 17.4, 17.5 и 17.6 в квартале № 17, сообщает пресс-служба девелопера.



В соответствии с условиями договора работы должны начаться в мае 2023 года и завершиться подписанием Акта сдачи-приемки 30 июня 2024 года. При этом начальная цена работ не определена.



Заверенные документы для оценки экспертными службами заинтересованные компании могут присылать на электронную почту S.Frits@kortros.ru не позднее окончания приема заявок.



Оферту необходимо подавать в письменной форме в запечатанном конверте с 10.00 10 апреля 2023 года до 14.00 21 апреля 2023 года по адресу 620105, г. Екатеринбург, ул. Павла Шаманова, 22, офис 214. Также ценовые предложения можно подать на электронной торговой площадке. Запросы предложений № 3280401, 3280360, 3280389, 3280391, 3280394, 3280397.