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Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендер на выполнение комплекса работ в блоке 17.2 в квартале 17

УрБК, Екатеринбург, 07.06.2023. АО СЗ «РСГ-Академическое» объявило тендер на право заключения договора подряда на выполнение работ по устройству фундамента под кран, монолитных, кладочных и кровельных работ на Объекте: «Многоэтажные жилые здания со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения Блок 17.2 в мкр. «Академический города Екатеринбурга».

Так, Лот №1 включает выполнение работ по устройству фундамента под кран, монолитных, кладочных и кровельных работ по Секции 17.2.1. Лот № 2 — выполнение работ по устройству фундамента под кран, монолитных, кладочных и кровельных работ по Секции 17.2.2, офисным помещениям 1-го этажа.

Начальная цена договора не определена. В соответствии с контрактом, работы должны начаться в июне 2023 года, завершиться — в феврале 2024 года.

Заверенные документы для оценки экспертными службами необходимо прислать в любое время на эл. почту S.Frits@kortros.ru. Оферту можно подать до 23 июня 2023 года в письменной форме в запечатанном конверте по адресу 620105, г. Екатеринбург, ул. Павла Шаманова, 22, офис 214. Либо — на электронной торговой площадке ЭТП В2В. Запрос предложений № 3334950.

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