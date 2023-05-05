Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендер на выполнение комплекса работ в блоке 17.2 в квартале 17

УрБК, Екатеринбург, 07.06.2023. АО СЗ «РСГ-Академическое» объявило тендер на право заключения договора подряда на выполнение работ по устройству фундамента под кран, монолитных, кладочных и кровельных работ на Объекте: «Многоэтажные жилые здания со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения Блок 17.2 в мкр. «Академический города Екатеринбурга».
Так, Лот №1 включает выполнение работ по устройству фундамента под кран, монолитных, кладочных и кровельных работ по Секции 17.2.1. Лот № 2 — выполнение работ по устройству фундамента под кран, монолитных, кладочных и кровельных работ по Секции 17.2.2, офисным помещениям 1-го этажа.
Начальная цена договора не определена. В соответствии с контрактом, работы должны начаться в июне 2023 года, завершиться — в феврале 2024 года.
Заверенные документы для оценки экспертными службами необходимо прислать в любое время на эл. почту S.Frits@kortros.ru. Оферту можно подать до 23 июня 2023 года в письменной форме в запечатанном конверте по адресу 620105, г. Екатеринбург, ул. Павла Шаманова, 22, офис 214. Либо — на электронной торговой площадке ЭТП В2В. Запрос предложений № 3334950.
УрБК, Екатеринбург, 05.05.2023. АО СЗ «РСГ-Академическое» объявило тендер на право заключения договора подряда на ...04.05.2023 Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил два тендера на выполнение строительно-монтажных работ в домах в 4 квартале
УрБК, Екатеринбург, 04.05.2023. АО СЗ «РСГ-Академическое», которое ведет застройку Академического района Екатеринбурга, ...24.03.2023 Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендер на выполнение работ по благоустройству на территории ЖК «Олимпика»
УрБК, Екатеринбург, 24.03.2023. АО СЗ «РСГ-Академическое» объявило тендер на право заключения договора подряда для ...07.03.2023 Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендер на выполнение работ по монтажу лифтового оборудования
УрБК, Екатеринбург, 07.03.2023. АО СЗ «РСГ-Академическое» объявило тендер на выполнение работ по монтажу лифтового ...28.02.2023 Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендер на установку светопрозрачных конструкций из алюминиевого профиля
УрБК, Екатеринбург, 28.02.2023. АО СЗ «РСГ-Академическое» объявило тендер на выполнение работ по установке ...