Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендер на выполнение работ по строительству наружных сетей ливневой и дренажной канализации в квартале 17

УрБК, Екатеринбург, 08.06.2023. АО СЗ «РСГ-Академическое» объявило тендер на право заключения договора подряда на выполнение полного комплекса строительно-монтажных работ по строительству наружных сетей ливневой и дренажной канализации блоков 17.2-17.6 квартала 17 из состава проекта «Комплекс жилых зданий со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и подземными автостоянками квартала 17 в районе «Академический» города Екатеринбурга».



Начальная цена договора не определена. В соответствии с контрактом, работы должны начаться сразу после подписания договора, завершиться — в течение трех месяцев.



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