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Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендер на выполнение работ по строительству наружных сетей ливневой и дренажной канализации в квартале 17

УрБК, Екатеринбург, 08.06.2023. АО СЗ «РСГ-Академическое» объявило тендер на право заключения договора подряда на выполнение полного комплекса строительно-монтажных работ по строительству наружных сетей ливневой и дренажной канализации блоков 17.2-17.6 квартала 17 из состава проекта «Комплекс жилых зданий со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и подземными автостоянками квартала 17 в районе «Академический» города Екатеринбурга».

Начальная цена договора не определена. В соответствии с контрактом, работы должны начаться сразу после подписания договора, завершиться — в течение трех месяцев.

Заверенные документы для оценки экспертными службами необходимо прислать в любое время на эл. почту

N.Bulanova@kortros.ru (Буланова Наталья Валерьевна). Оферту можно подать с 8 по 26 июня 2023 года в письменной форме в запечатанном конверте по адресу 620105, г. Екатеринбург, ул. Павла Шаманова, 22, офис 214. Либо — на электронной торговой площадке ЭТП В2В. Запрос предложений 3336464.

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