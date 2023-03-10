Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендер на выполнение работ по благоустройству на территории ЖК «Олимпика»

УрБК, Екатеринбург, 24.03.2023. АО СЗ «РСГ-Академическое» объявило тендер на право заключения договора подряда для выполнения работ по поставке материалов и выполнение работ по благоустройству территории на объекте «Комплекс жилых зданий со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения квартала 12 в планировочном районе «Академический» города Екатеринбурга. Блок 12.8». Здесь располагается один из домов нового жилого комплекса «Олимпика».



Начальная цена договора не определена. В соответствии с контрактом, работы должны начаться в апреле и завершиться 30 июня текущего года. При этом промежуточный этап — поставка тротуарной плитки и малых архитектурных форм — должен быть исполнен в мае.



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