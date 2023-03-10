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Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендер на выполнение работ по благоустройству на территории ЖК «Олимпика»

УрБК, Екатеринбург, 24.03.2023. АО СЗ «РСГ-Академическое» объявило тендер на право заключения договора подряда для выполнения работ по поставке материалов и выполнение работ по благоустройству территории на объекте «Комплекс жилых зданий со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения квартала 12 в планировочном районе «Академический» города Екатеринбурга. Блок 12.8». Здесь располагается один из домов нового жилого комплекса «Олимпика».

Начальная цена договора не определена. В соответствии с контрактом, работы должны начаться в апреле и завершиться 30 июня текущего года. При этом промежуточный этап — поставка тротуарной плитки и малых архитектурных форм — должен быть исполнен в мае.

Заверенные документы для оценки экспертными службами необходимо прислать в любое время на эл. почту S.Frits@kortros.ru. Оферту можно подать до 4 апреля 2023 года в письменной форме в запечатанном конверте по адресу 620105, г. Екатеринбург, ул. Павла Шаманова, 22, офис 214. Либо — на электронной торговой площадке ЭТП В2В. Запрос предложений № 3257520.

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