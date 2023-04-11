Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил два тендера на выполнение строительно-монтажных работ в домах в 4 квартале

УрБК, Екатеринбург, 04.05.2023. АО СЗ «РСГ-Академическое», которое ведет застройку Академического района Екатеринбурга, объявило два тендера на проведение строительно-монтажных работ в многоквартирных домах квартала № 4 в Академическом районе города Екатеринбурга.



Так, согласно информационному извещению о проведении тендера, в первом случае требуется подрядчик, с которым будет заключен договор подряда на поставку и установку оконных блоков из ПВХ профиля при выполнении полного комплекса строительно-монтажных работ по завершению строительства жилых зданий со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой Блок 4.11 Квартала № 4. Для этого же объекта необходим подрядчик, который выполнит работы по устройству кровли.



Начальная цена выполнения работ не определена. Все работы должны начаться в июне 2023 года, к этому же времени должны быть поставлены окна ПВХ. Установка их должна завершиться в октябре 2023 года, работы с кровлей — в ноябре 2023 года.



Заверенные документы для оценки экспертными службами необходимо прислать в любое время на эл. почту S.Frits@kortros.ru. Оферту можно подать с 4 до 17 мая 2023 года в письменной форме в запечатанном конверте по адресу 620105, г. Екатеринбург, ул. Павла Шаманова, 22, офис 214. Либо — на электронной торговой площадке ЭТП В2В. Запросы предложений: № 3305721 — на поставку и монтаж окон ПВХ, № 3305768 — для кровельных работ.