Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендер на выполнение работ в подземной части жилых зданий квартала 4 в планировочном районе

УрБК, Екатеринбург, 22.08.2023. АО СЗ «РСГ-Академическое» объявило тендер на право заключения договора подряда на выполнение комплекса строительно-монтажных работ подземной части по объекту: «Комплекс жилых зданий со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и подземными автостоянками квартала 4 в планировочном районе «Академический» города Екатеринбурга. Блок 4.5».



Начальная цена выполнения работ не определена. Работы должны начаться в сентябре 2023 года и завершиться в течение пяти месяцев.



Сбор заявок на участие в тендере осуществляется на электронной торговой площадке «КОРТРОС», номер закупочной процедуры № 50. К рассмотрению будут приниматься только заявки участников, поданные на данной электронной торговой площадке.



Начало приема заявок — 12.00 18 августа 2023 года, окончание приема — 12.00 25 августа 2023 года. Время местное.