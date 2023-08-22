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Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендер на обустройство котлована под жилые дома в квартале № 3 планировочного района

УрБК, Екатеринбург, 17.10.2023. АО СЗ «РСГ-Академическое» объявило тендер на право заключения договора подряда на выполнение комплекса строительно-монтажных работ подготовительного периода и устройству котлована по объекту «Комплекс жилых зданий со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и подземными автостоянками Квартала № 3 в планировочном районе «Академический» города Екатеринбурга. Блок 3.6».

Начальная цена выполнения работ не определена. Работы должны начаться в ноябре 2023 года и завершиться в течение двух месяцев.

Сбор заявок на участие в тендере осуществляется на электронной торговой площадке «КОРТРОС», номер закупочной процедуры № 76. К рассмотрению будут приниматься только заявки участников, поданные на данной электронной торговой площадке.

Начало приема заявок — 15.00 13 октября 2023 года, окончание приема — 12.00 23 октября 2023 года. Время местное.
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