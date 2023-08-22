Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендер на обустройство котлована под жилые дома в квартале № 3 планировочного района

УрБК, Екатеринбург, 22.08.2023. АО СЗ «РСГ-Академическое» объявило тендер на право заключения договора подряда на ...02.08.2023 Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендер на выполнение работ по устройству проезда к СОШ № 1 в Квартале № 17
УрБК, Екатеринбург, 02.08.2023. АО СЗ «РСГ-Академическое» объявило тендер на право заключения договора подряда на ...21.07.2023 Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендер на выполнение работ по устройству котлована и монолитного каркаса в Квартале № 17
УрБК, Екатеринбург, 21.07.2023. АО СЗ «РСГ-Академическое», которое ведет застройку Академического района Екатеринбурга, ...08.06.2023 Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендер на выполнение работ по строительству наружных сетей ливневой и дренажной канализации в квартале 17
УрБК, Екатеринбург, 08.06.2023. АО СЗ «РСГ-Академическое» объявило тендер на право заключения договора подряда на ...07.06.2023 Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендер на выполнение комплекса работ в блоке 17.2 в квартале 17
УрБК, Екатеринбург, 07.06.2023. АО СЗ «РСГ-Академическое» объявило тендер на право заключения договора подряда на ...