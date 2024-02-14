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Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендер на выполнение работ для жилых зданий в планировочном районе «Академический»

УрБК, Екатеринбург, 27.03.2024. АО СЗ «РСГ-Академическое» объявило тендер на право заключения договора генерального подряда на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по возведению надземной части и обустройству подземной части комплекса жилых зданий со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения квартала 17 в планировочном районе «Академический» города Екатеринбурга.

Начальная цена выполнения работ не определена. Работы должны начаться в апреле 2024 года, завершиться — 30 ноября 2026 года, при этом ЗОС на объект должно быть получено в период с 17 августа по 30 октября 2026 года.

Сбор заявок на участие в тендере осуществляется только на электронной торговой площадке «КОРТРОС» (номер закупочной процедуры № 194). Дополнительную информацию можно получить по электронной почте S.Frits@kortros.ru.

Начало приема заявок — 18.00 (по местному времени) 26 марта 2024 года, окончание — 14.00 9 апреля 2024 года.
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