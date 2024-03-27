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Сегодня, 13:02

Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендер на выполнение работ для жилых зданий в блоке 13.2 планировочного квартала 13

УрБК, Екатеринбург, 31.05.2024. АО СЗ «РСГ-Академическое» объявило тендер на выполнение комплекса строительно-монтажных работ подземной части для возведения Комплекса жилых зданий со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и подземными паркингами квартала 13 в планировочном районе «Академический» города Екатеринбурга в блоке 13.2.

Начальная цена выполнения работ не определена. Работы должны начаться в июне 2024 года, завершиться — в течение четырех месяцев с даты начала работ.

Сбор заявок на участие в тендере осуществляется только на электронной торговой площадке «КОРТРОС» (номер закупочной процедуры № 244). Дополнительную информацию можно получить по электронной почте A.Vovk@kortros.ru.

Начало приема заявок — 17.15 (по местному времени) 30 мая 2024 года, окончание — 16.00 6 июня 2024 года.
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