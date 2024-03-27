Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендер на выполнение работ для жилых зданий в блоке 13.2 планировочного квартала 13

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Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендер на выполнение работ для жилых зданий в блоке 13.1 планировочного квартала 13

УрБК, Екатеринбург, 31.05.2024. АО СЗ «РСГ-Академическое» объявило тендер на выполнение комплекса строительно-монтажных ...

Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендер на выполнение работ для жилых зданий в планировочном районе «Академический»

УрБК, Екатеринбург, 27.03.2024. АО СЗ «РСГ-Академическое» объявило тендер на право заключения договора генерального ...

Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендер на выполнение работ по возведению жилых зданий квартала № 4 планировочного района «Академический»

УрБК, Екатеринбург, 14.02.2024. АО СЗ «РСГ-Академическое» объявило тендер на завершение выполнения работ по возведению ...

Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендер на выполнение работ по строительству наружных сетей дождевой канализации

УрБК, Екатеринбург, 29.11.2023. АО СЗ «РСГ-Академическое» объявило тендер на выполнение полного комплекса работ по ...

Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендер на выполнение работ в подземной части жилых зданий квартала 4 в планировочном районе

УрБК, Екатеринбург, 22.08.2023. АО СЗ «РСГ-Академическое» объявило тендер на право заключения договора подряда на ...