Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендер на выполнение работ для жилых зданий в блоке 13.1 планировочного квартала 13

УрБК, Екатеринбург, 28.05.2024. АО СЗ «РСГ-Академическое» объявило тендер на право заключения договора генерального ...27.03.2024 Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендер на выполнение работ для жилых зданий в планировочном районе «Академический»
УрБК, Екатеринбург, 27.03.2024. АО СЗ «РСГ-Академическое» объявило тендер на право заключения договора генерального ...14.02.2024 Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендер на выполнение работ по возведению жилых зданий квартала № 4 планировочного района «Академический»
УрБК, Екатеринбург, 14.02.2024. АО СЗ «РСГ-Академическое» объявило тендер на завершение выполнения работ по возведению ...29.11.2023 Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендер на выполнение работ по строительству наружных сетей дождевой канализации
УрБК, Екатеринбург, 29.11.2023. АО СЗ «РСГ-Академическое» объявило тендер на выполнение полного комплекса работ по ...22.08.2023 Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендер на выполнение работ в подземной части жилых зданий квартала 4 в планировочном районе
УрБК, Екатеринбург, 22.08.2023. АО СЗ «РСГ-Академическое» объявило тендер на право заключения договора подряда на ...