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Застройщик восьмого района Екатеринбурга объявил два тендера на выполнение монтажных работ в квартале № 4 планировочного района «Академический»

УрБК, Екатеринбург, 16.06.2023. АО СЗ «РСГ-Академическое», которое ведет застройку Академического района Екатеринбурга, объявило два тендера. Компания разыграет право заключения договора подряда на выполнение работ по монтажу инженерных систем: отопления и вентиляции, водоснабжения и канализации и систем электроснабжения и электроосвещения на объекте Жилые здания со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой Блок 4.11 Квартала № 4 планировочного района «Академический» города Екатеринбурга.

Начальная цена выполнения работ не определена. Проведение работ разделено на восемь лотов, работы по которым должны начаться в июле и сентябре 2023 года. Часть работ должна быть завершена к ноябрю 2023 года, часть — в июле 2024 года.

Заверенные документы для оценки экспертными службами необходимо прислать в любое время на эл. почту N.Bulanova@kortros.ru. Оферту можно подать с 19 июня до 3 июля 2023 года в письменной форме в запечатанном конверте по адресу 620105, г. Екатеринбург, ул. Павла Шаманова, 22, офис 214. Либо — на электронной торговой площадке ЭТП В2В. Запросы предложений: № 3343102 и 3343613.

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