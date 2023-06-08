Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендер на выполнение работ по устройству котлована и монолитного каркаса в Квартале № 17

УрБК, Екатеринбург, 08.06.2023. АО СЗ «РСГ-Академическое» объявило тендер на право заключения договора подряда на ...07.06.2023 Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендер на выполнение комплекса работ в блоке 17.2 в квартале 17
УрБК, Екатеринбург, 07.06.2023. АО СЗ «РСГ-Академическое» объявило тендер на право заключения договора подряда на ...05.05.2023 Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендер на выполнение работ по устройству временного проезда в квартале № 17
УрБК, Екатеринбург, 05.05.2023. АО СЗ «РСГ-Академическое» объявило тендер на право заключения договора подряда на ...11.04.2023 Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил шесть тендеров на строительство многоэтажных жилых зданий с помещениями общественного назначения
УрБК, Екатеринбург, 11.04.2023. АО СЗ «РСГ-Академическое», которое ведет застройку Академического района Екатеринбурга, ...24.03.2023 Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендер на выполнение работ по благоустройству на территории ЖК «Олимпика»
УрБК, Екатеринбург, 24.03.2023. АО СЗ «РСГ-Академическое» объявило тендер на право заключения договора подряда для ...