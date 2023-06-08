Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендер на выполнение работ по устройству котлована и монолитного каркаса в Квартале № 17

УрБК, Екатеринбург, 21.07.2023. АО СЗ «РСГ-Академическое», которое ведет застройку Академического района Екатеринбурга, объявило тендер на право заключения договора на выполнение подготовительных работ, работ по устройству котлована, погружению свай и устройству монолитного каркаса ниже отм.0.000 при возведении многоэтажных жилых зданий со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения Блока 17.7 в Квартале № 17 в планировочном районе «Академический» города Екатеринбурга с комплексной поставкой материалов.



Начальная цена выполнения работ не определена. Работы должны быть начаты в августе 2023 года. Завершены — спустя четыре месяца.



Заверенные документы для оценки экспертными службами необходимо направить на электронную почту S.Frits@kortros.ru. Также оферту можно подать с 21 июля по 7 августа 2023 года в письменной форме в запечатанном конверте по адресу 620105, г. Екатеринбург, ул. Павла Шаманова, 22, офис 214. Либо — на электронной торговой площадке ЭТП В2В. Запрос предложений № 3373981.