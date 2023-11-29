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Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендер на выполнение работ по подготовке фундамента для многоэтажных домов

УрБК, Екатеринбург, 04.12.2023. АО СЗ «РСГ-Академическое» объявило тендер на выполнение подготовительных работ, работ по устройству котлована, погружению свай и устройству монолитного каркаса ниже отм. 0.000 при возведении многоэтажных жилых зданий со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения Блока 17.8 в Квартале № 17 в планировочном районе «Академический» города Екатеринбурга» с комплексной поставкой материалов.

Начальная цена выполнения работ не определена. Работы должны начаться в декабре 2023 года, завершиться — в течение четырех месяцев с даты начала работ.

Сбор заявок на участие в тендере осуществляется только на электронной торговой площадке «КОРТРОС» (номер закупочной процедуры № 99). Дополнительную информацию можно получить по электронной почте.

Начало приема заявок — 14.00 (по местному времени) 30 ноября 2023 года, окончание — 14.00 8 декабря 2023 года.
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