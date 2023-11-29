Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендер на выполнение работ по подготовке фундамента для многоэтажных домов

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УрБК, Екатеринбург, 29.11.2023. АО СЗ «РСГ-Академическое» объявило тендер на выполнение полного комплекса работ по ...

Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендер на обустройство котлована под жилые дома в квартале № 3 планировочного района

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УрБК, Екатеринбург, 21.07.2023. АО СЗ «РСГ-Академическое», которое ведет застройку Академического района Екатеринбурга, ...