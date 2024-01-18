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Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендер на выполнение работ по возведению жилых зданий квартала № 4 планировочного района «Академический»

УрБК, Екатеринбург, 14.02.2024. АО СЗ «РСГ-Академическое» объявило тендер на завершение выполнения работ по возведению жилых зданий со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и подземными автостоянками Квартала № 4 планировочного района «Академический» города Екатеринбурга с комплексной поставкой материалов и оборудования.

Начальная цена выполнения работ не определена. Работы должны начаться в марте 2024 года, завершиться — 30 ноября 2025 года. Заключение о соответствии на объекты Блока 4.5 необходимо получить в октябре 2025 года.

Сбор заявок на участие в тендере осуществляется только на электронной торговой площадке «КОРТРОС» (номер закупочной процедуры № 154). Дополнительную информацию можно получить по электронной почте S.Frits@kortros.ru.

Начало приема заявок — 14.00 (по местному времени) 13 февраля 2024 года, окончание — 14.00 27 февраля 2024 года.
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