Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендер на выполнение работ по монтажу лифтового оборудования

УрБК, Екатеринбург, 07.03.2023. АО СЗ «РСГ-Академическое» объявило тендер на выполнение работ по монтажу лифтового оборудования на объекте «Комплекс жилых зданий со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения квартала 12 в планировочном районе «Академический» города Екатеринбурга. Блок 12.8».
По условиям договора исполнитель будет обязан выполнить различные работы по погрузке/разгрузке, монтажу и пусконаладке лифтового оборудования и смежных систем, а также получить декларацию о соответствии подъемников требованиям Технического регламента. Работы должны начаться в апреле и завершиться не позднее 31 июля 2023 года.
Заверенные документы для оценки экспертными службами необходимо прислать на эл. почту S.Frits@kortros.ru не позднее срока окончания приема заявок. Оферту можно подать либо на ЭТП В2В (запрос № 3231492), либо в письменной форме в запечатанном конверте по адресу 620105, г. Екатеринбург, ул. Павла Шаманова, 22, офис 214.
Заявки принимаются с 12.00 6 марта 2023 года до 11.00 17 марта 2023 года.
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