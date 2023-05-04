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Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендер на выполнение работ по устройству временного проезда в квартале № 17

УрБК, Екатеринбург, 05.05.2023. АО СЗ «РСГ-Академическое» объявило тендер на право заключения договора подряда на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по устройству временного проезда к Блокам 17.1-17.8 Квартала № 17 (2 этап) в районе Академический города Екатеринбурга.

Начальная цена договора не определена. В соответствии с контрактом, работы должны начаться в мае 2023 года и завершиться в течение месяца.

Заверенные документы для оценки экспертными службами необходимо прислать в любое время на эл. почту S.Frits@kortros.ru. Оферту можно подать до 16 мая 2023 года в письменной форме в запечатанном конверте по адресу 620105, г. Екатеринбург, ул. Павла Шаманова, 22, офис 214. Либо — на электронной торговой площадке ЭТП В2В. Запрос предложений № 3304827.

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