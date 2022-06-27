В Екатеринбурге на субботники вышло более 84 тыс. горожан

УрБК, Екатеринбург, 02.05.2023. В течение апреля в Екатеринбурге прошло около 230 мероприятий, посвященных наведению порядка в городе. В субботниках приняли участие более 84 тыс. горожан, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Так, в рамках общегородского субботника, который состоялся 28 апреля, на уборку города вышло около 7 тыс. горожан. Еще более 10 тыс. местных жителей привели в порядок придомовые территории.
Также в субботниках приняло участие более 5 тыс. организаций сферы ЖКХ, образования, культуры, спорта и торговли. Сотрудники администрации Екатеринбурга по традиции провели на уборку в Дендропарке.
«Это одно из самых красивых и любимых мест отдыха горожан. Впереди праздники. Призываю всех екатеринбуржцев потратить немного времени, чтобы внести личный вклад в благоустройство нашего любимого города. Даже самая маленькая помощь лучше, чем простое бездействие», — напомнил глава Екатеринбурга Алексей Орлов.
Также в прошедшие выходные дни 133 участника проекта «Чистые игры» собрали с берегов реки Патрушихи 6 т отходов. Отметим, что Екатеринбург стал первым городом страны, который присоединился к федеральному проекту «Особенности национальной уборки», призванному сплотить людей вокруг общей темы сохранения природы и одновременно показать уникальность каждого региона. В проекте приняли участие 2 тыс. человек, которые очистили парк имени В.В. Маяковского и собрали порядка 2,5 т мусора.
Всего в апреле службы благоустройства вывезли на полигоны за пределы города около 7 тыс. т грязи и более 4 тыс. т мусора.
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